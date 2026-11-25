Pe scurt: Traseul de 9–12 kilometri este potrivit și pentru copiii obișnuiți cu mersul pe jos. La Buia, participanții pot lua parte la pregătirile tradiționale pentru iarnă și pot vizita ferma cu văcuțe Highland.

O drumeție de 1 Decembrie prin Colinele Transilvaniei, cu povești despre Mihai Viteazul și opriri la Canionul Mihăileni și ruinele Castelului Bolyai din Buia, este propunerea programului „Anii Drumeției” pentru Ziua Națională a României. La final, participanții pot opta pentru „pomana porcului”, la Casa Buia Highland.

Activitatea din 1 decembrie 2026 face parte din programul inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu, în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Programul urmărește îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ și promovarea activităților specifice ecoturismului.

Traseul are dificultate redusă și durează între trei și patru ore

Ruta care include Canionul Mihăileni și ruinele Castelului Bolyai din Buia are o lungime de aproximativ 9–12 kilometri și o diferență de nivel de 250 de metri. Gradul de dificultate este redus, traseul fiind potrivit inclusiv pentru familiile cu copii obișnuiți cu mersul pe jos.

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Drumeția propriu-zisă va dura între trei și patru ore. Cu tot cu activitățile de la Buia, durata întregului program este estimată la cinci până la șapte ore.

Întâlnirea participanților este programată pentru 1 decembrie 2026, la ora 8:50, în parcarea Kaufland–Hornbach de pe Calea Șurii Mari din Sibiu. Participarea la drumeție costă 80 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru minori.

Masa tradițională și vizita la ferma din Buia sunt opționale

După traseu, participanții sunt invitați la Casa Buia Highland, unde gazdele vor recrea atmosfera pregătirilor tradiționale pentru sărbătorile de iarnă.

„La finalul drumeției ne așteaptă o experiență culinară delicioasă, cu șorici proaspăt, cârnați, caltaboși și alte bunătăți pregătite chiar în acea zi. Vom afla rețete și secrete gospodărești și vom lua parte la pregătirile tradiționale pentru iarnă, ca într-o mare familie”, a declarat inițiatoarea evenimentului, ghida Nicoleta Ocneriu.

Masa tradițională costă 60 de lei de persoană, iar meniul care include și desert este de 70 de lei. Experiența culinară este opțională și se achită separat de tariful drumeției.

La comandarea unui meniu pentru cel puțin un adult, copiii sub 12 ani mănâncă gratuit, iar cei peste 12 ani beneficiază de o reducere de 50%.

Participanții pot alege și o vizită la ferma Casa Buia Highland, unde se află văcuțe Highland, recunoscute pentru blana lungă și coarnele impunătoare. Vizita la fermă este opțională.

Organizatorii recomandă bocanci de munte, haine impermeabile și călduroase, precum și apă și gustări pentru traseu.

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