Pe scurt:
Controlul a avut loc pe o stradă din Cristian, în jurul orei 15:30. Verificările polițiștilor din Săliște au dus la deschiderea unui dosar penal.
O femeie de 43 de ani din Cristian a fost oprită de polițiști în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, potrivit IPJ Sibiu.
Controlul a avut loc marți, 24 noiembrie 2026, în jurul orei 15:30, în localitatea Cristian. Autoturismul circula pe strada X când a fost oprit de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște.
„Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autoturismul condus de către femeie nu este înmatriculat sau înregistrat.”, a transmis IPJ Sibiu.
În urma constatărilor, la nivelul Poliției Orașului Săliște a fost deschis un dosar de cercetare penală.
Cercetările vizează infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.
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