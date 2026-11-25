Pe scurt:
Judecătoria Agnita a emis mandatul de executare a pedepsei în aceeași zi în care polițiștii l-au identificat pe tânăr în localitate.
Un tânăr de 23 de ani din Agnita, condamnat la închisoare, a fost identificat de polițiști în localitate marți, 24 noiembrie 2026.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au pus în executare, marți, 24 noiembrie 2026, un mandat de executare a pedepsei emis pe numele bărbatului, acesta fiind condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
„Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 4 ani și 5 luni de închisoare cu executare.”, a transmis IPJ Sibiu.
Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.
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