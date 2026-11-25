Pe scurt: Copiii au reprezentat majoritatea cazurilor pentru care s-a recomandat internarea din cauza infecțiilor căilor respiratorii superioare. În cazul afecțiunilor pulmonare, internările au fost necesare mai ales la persoanele de cel puțin 65 de ani.

Numărul îmbolnăvirilor specifice sezonului rece a crescut în județul Sibiu în perioada 16–22 noiembrie 2026, săptămâna 47 de monitorizare, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Sibiu.

Creșteri față de săptămâna anterioară au fost înregistrate atât la gripă, cât și la infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și la afecțiunile pulmonare.

După o săptămână în care nu fusese raportat niciun caz de gripă, au fost înregistrate patru diagnostice de gripă clinică, fără confirmări de laborator. Numărul este cu două cazuri mai mare decât cel din perioada similară a sezonului gripal trecut.

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Formele de gripă au fost ușoare și niciun pacient nu a avut nevoie de internare. Cele mai multe diagnostice au fost înregistrate la persoane din segmentul de populație activă.

În cazul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare, au fost raportate cu 136 de îmbolnăviri mai mult decât în săptămâna anterioară de monitorizare. Față de perioada omoloagă a sezonului gripal trecut, creșterea a fost de 48 de cazuri.

„Formele de boală au fost ușoare, internarea a fost recomandată în doar 8 cazuri, majoritatea la copii.”, a transmis DSP Sibiu despre infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare.

Numărul afecțiunilor pulmonare specifice sezonului rece a crescut cu 64 de cazuri față de săptămâna anterioară. Comparativ cu perioada similară a sezonului viral precedent, au fost însă cu cinci cazuri mai puține.

În aproape 25% dintre cazurile de afecțiuni pulmonare a fost necesară internarea, în special la persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste.

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