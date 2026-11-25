Pe scurt:
Locuitorii sunt sfătuiți să își pregătească rezerve de apă potabilă. Pentru nevoi menajere, Apă Canal Sibiu pune la dispoziție o autospecială, la cerere.
Alimentarea cu apă potabilă în Șura Mare și Hamba va fi întreruptă joi, 26 noiembrie 2026, între orele 09.00 și 12.00, potrivit Apă Canal Sibiu SA. Măsura îi vizează pe abonații din ambele localități.
În acest interval, echipele vor executa lucrări de reparație la conducta de distribuție PE 160 mm, care alimentează cele două localități. Intervenția este programată în zona rezervorului de înmagazinare.
Compania le cere abonaților să își pregătească apă pentru perioada întreruperii: „Rugam abonatii sa-si asigure rezervele necesare de apa potabila.”
Pentru apă de utilizare menajeră, Apă Canal Sibiu SA va pune la dispoziție o autospecială. Aceasta va putea fi solicitată prin Call Center Apă Canal.
Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre lucrări pe Calea Șurii Mari și posibile întreruperi ale apei în Șura Mare și Hamba, în cadrul unei intervenții de modernizare a rețelei.
La reluarea furnizării apei după reparațiile de joi, sunt posibile modificări ale turbidității, avertizează operatorul.
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