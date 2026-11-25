Pe scurt: Atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, 19-20 noiembrie, pe un traseu folosit de elefanți pentru a ajunge la un lac. Autoritățile camerunene spun că animalele și-au apărat puii.

Un turist elvețian a murit, iar un britanic a fost rănit după ce o turmă de aproximativ 15 elefanți de pădure, printre care și pui, a atacat un grup de șase drumeți care coborau de pe Muntele Camerun, cel mai înalt vârf din Africa de Vest și Centrală. Incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, 19-20 noiembrie, în Parcul Național Muntele Camerun, potrivit publicației camerunene MMI News. Victima, identificată ca Throo Alain Mathieu Han, a fost străpunsă de colții unui elefant după ce a căzut într-un șanț în timp ce fugea.

„Am auzit niște țipete”

Unul dintre turiștii britanici din grup a povestit că a stat două ore ascuns într-o buturugă, în timp ce auzea strigătele celorlalți. „Am văzut acești elefanți aproape lângă mine și m-am gândit: «Dacă merg și eu pe această potecă, voi fi lovit». Pur și simplu am luat-o în direcția opusă”, a declarat el pentru CBS Radio Buea, citat de Metro. „Au alergat pe potecă; eu am fugit și m-am ascuns în tufișuri. Am auzit niște țipete.”

La început, britanicul a crezut că strigătele veneau de la ghizii care încercau să alunge animalele. Abia mai târziu a aflat că țipau colegii lui de grup. Ceilalți drumeți au fugit în direcții diferite, iar unii s-au urcat în copaci pentru a scăpa, potrivit QNC News. Unul dintre turiști a fost ridicat cu trompa de un elefant și aruncat peste un alt drumeț, scrie The Daily Beast.

Când salvatorii l-au pus pe targă, elvețianul încă vorbea și se plângea de dureri la braț, însă avea o hemoragie internă. A murit în timp ce colegii încercau să-l coboare de pe munte. Turistul britanic rănit, lovit și el de colții unui elefant, a fost salvat de rangerii parcului, iar rănile lui nu îi pun viața în pericol. Alți doi turiști au avut răni ușoare și au fost externați de la Spitalul Regional din Limbe.

Elefanți surprinși de o cameră-capcană pe Muntele Camerun. Foto: Mount Cameroon National Park

Elefanții își apărau puii

Grupul era format din patru britanici, un american și elvețianul ucis. Turiștii plecaseră din orașul Buea și coborau spre satul Bakingili, pe coasta de vest, când au dat peste turmă lângă un lac de crater, a explicat Julius Atia, șeful comunicării la Delegația regională a Ministerului Pădurilor și Faunei, citat de MMI News. Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că animalele păreau să se teamă pentru siguranța puilor, potrivit agenției elvețiene Keystone-SDA, iar poteca pe care mergeau drumeții este folosită și de elefanți pentru a ajunge la apă.

Trupul turistului a fost recuperat din pădure într-o operațiune la care au participat echipele parcului național, militari și tineri din localitățile din zonă, apoi a fost transportat la morga Spitalului Regional din Limbe. Supraviețuitorii au fost duși în satul Bakingili, iar delegatul regional pentru păduri și faună, Christian Managa Bell Epie, a convocat o ședință de urgență, scrie Cameroon Fact Finder.

Un conflict vechi pe Muntele Camerun

Pe versantul vestic al Muntelui Camerun, conflictele dintre oameni și elefanți durează de peste un deceniu, iar în 2021 un paznic de vânătoare a murit într-un atac pe munte. Pe Muntele Camerun trăiesc între 100 și 200 de elefanți africani de pădure, o specie mai mică decât elefantul de savană, care a fost trecută în 2021 pe lista speciilor aflate în pericol critic de dispariție a IUCN, din cauza braconajului pentru fildeș și a pierderii habitatului.

După incident, organizația cameruneză de conservare Voice of Nature (VoNat) a cerut sisteme de avertizare timpurie, reguli clare de siguranță pentru turismul montan și o intervenție mai rapidă în caz de urgență. Organizația susține că siguranța oamenilor și protecția elefanților nu trebuie tratate ca priorități care se exclud reciproc.

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