Pe scurt:
Secțiunea Margina-Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj-Deva a ajuns la un stadiu fizic de 83%, a anunțat ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Deschiderea circulației este estimată pentru anul 2027.
Lucrările pe secțiunea Margina-Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj-Deva au ajuns la un stadiu fizic de 83%, iar deschiderea circulației este estimată pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, potrivit Mediafax.
Asocierea de constructori UMB – Euro – Asfalt, formată din firme românești și bosniace, execută lucrări de consolidare, cofrare și betonare a elementelor galeriilor de tunel, precum și lucrări de hidroizolație.
După finalizarea structurii galeriilor, constructorii vor trece la amenajarea căilor de rulare și la instalarea echipamentelor necesare funcționării tunelurilor. Acestea includ sistemele de evacuare a noxelor și fumului, dar și echipamentele de monitorizare și alarmare în cazul unor incidente.
Potrivit informațiilor publicate de ministrul Transporturilor pe Facebook, înainte de deschiderea circulației, estimată pentru 2027, vor fi testate toate sistemele tunelurilor. Tot înainte de punerea în circulație vor fi pregătite echipele responsabile de monitorizare, mentenanță și intervenție în situații de urgență.
Secțiunea Margina-Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, dintre care 2,4 kilometri reprezintă tunelurile. Valoarea contractului este de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată de la bugetul de stat.
”Îaintea deschiderii circulației, anul viitor (2027) se vor efectua testele tuturor sistemelor tunelului și se vor pregăti echipele de monitorizare, mentenanță și intervenție”, spune Ministrul Transporturilor.
Finalizarea tronsonului va închide o porțiune importantă din Autostrada A1 Lugoj-Deva și va asigura continuitatea circulației pe autostradă între Sibiu și granița de vest a României.
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