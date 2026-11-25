Sibianul Casian Soare (20 de ani) se antrenează de câteva săptămâni cu echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr, pentru care ar urma să evolueze din nou din iarnă.

Cu nici doi ani în urmă, Șelimbăr l-a vândut pe mijlocașul central Casian Soare la Dinamo București, iar jucătorul a semnat un acord valabil până în 2028. Soare era al treilea „călăreț roșu” cedat la Dinamo, după Alexandru Roșca și Raul Rotund. Casian a părăsit formația sibiană după ce a strâns 41 de meciuri și 3 goluri la nivel de seniori, fiind desemnat cel mai bun fotbalist al echipei în 2024.

Lansat de Interstar, Soare nu a reușit să se impună în prima ligă la Dinamo, bifând doar două apariții oficiale (16 minute) pentru gruparea din Ștefan cel Mare. La începutul acestui an, el a jucat 10 meciuri sub formă de împrumut la Liga 2 pentru CS Dinamo.

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În vară, el și-a reziliat amiabil contractul cu „câinii roșii” și își caută un alt angajament. A venit de câteva săptămâni la antrenamentele fostei sale echipe, Șelimbăr, cu care are discuții avansate pentru o revenire în iarnă.

Născut în 20026, Soare ar reprezenta o soluție în plus pentru postul de Under 21 la echipa antrenată de Dragoș Militaru, acolo unde prima soluție și în acest sezon fost portarul Rareș Măluțan.

Cu doar 9 puncte din 14 meciuri, CSC 1599 Șelimbăr traversează o perioadă delicată în eșalonul secund, fiind amenințată tot mai serios cu retrogradarea.

„Călăreții roșii” vor juca sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 11.00, pe „Municipal”, cu Steaua București și au mare nevoie de un succes pentru a rămâne cu șanse în cursa pentru salvarea de la retrogradare. Bilete sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 20 de lei bucata.

Sibienii au o singură victorie în ultimele șapte partide din Liga 2, cea cu ASA Tg. Mureș, reușită în prelungiri, și par în plin picaj.

Cu siguranță, iarna va aduce și alte modificări în lotul sibienilor, după ce echipa nu a dat randament în acest sezon în ciuda schimbărilor de pe banca tehnică.

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