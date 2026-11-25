Un saivan a luat foc miercuri seară, 25 noiembrie, în satul Sărata, din comuna Porumbacu de Jos, din județul Sibiu.
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Pompierii au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiului. Fotografiile transmise redacției, realizate în timpul intervenției, arată flăcări și fum dens sub acoperișul de tablă al construcției, unde ard materiale depozitate. Cel puțin o autospecială de stingere este staționată lângă saivan, cu furtunurile desfășurate și instalația de iluminat ridicată, iar pompierii acționează cu apă asupra focului.
Revenim cu detalii.
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