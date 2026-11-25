Să mergi la sală nu mai este o prioritate pentru toți sibienii, iar acest lucru se reflectă și în activitatea unor centre de fitness din oraș. Reprezentanții sălilor vorbesc despre scăderi ale numărului de clienți, concurență tot mai mare și o atenție sporită a oamenilor la cheltuieli. În timp ce unele centre încearcă să își păstreze tarifele pentru a-și fideliza clienții, altele mizează pe antrenamente personalizate și pe educarea celor interesați de un stil de viață activ.

La Green Diamond, tendința este una de scădere, iar reprezentanții centrului spun că 2025 a fost un an mai slab decât 2024. Printre explicațiile identificate se numără apariția mai multor săli de fitness în Sibiu, dar și presiunea financiară resimțită de clienți.

„Am rămas în principal cu clienții vechi și reușim să ne menținem pe linia de plutire. Nu avem cheltuieli foarte mari și mergem înainte. Totuși, față de perioada de dinaintea pandemiei, numărul clienților este la jumătate. Atunci foarte mulți oameni au renunțat să mai meargă la sală și, între timp, s-au dezobișnuit de acest obicei. Nu ne plângem, activitatea merge, însă concurența este tot mai mare, iar prețurile diferă de la o sală la alta. La noi, un abonament costă 180 de lei și tariful a rămas neschimbat de trei ani. Nu intenționez să îl majorez, mai ales în contextul economic actual. La cât de dificilă este situația financiară, o scumpire ar putea însemna pierderea unor clienți. Avem persoane care vin la sală cu vârste cuprinse între 16 și 60 de ani”, a declarat Ștefan Cabel, administratorul sălii de fitness Green Diamond.

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O situație diferită se înregistrează la Wolf Gym Fitness & Bodybuilding, unde reprezentantul sălii, Nicolae Lup, vorbește despre o scădere accentuată a numărului de clienți. Potrivit acestuia, anul 2024 a fost mai bun decât 2025, iar numărul celor care frecventează sala a scăzut cu aproximativ 50 la sută.

Printre cauzele identificate se numără deschiderea mai multor centre de fitness în Sibiu, dar și faptul că oamenii sunt mai atenți la cheltuieli.

„Este o scădere destul de accentuată. 2024, pentru noi, a fost un an mai bun decât 2025. Numărul clienților este cu 50% mai mic față de 2024. S-au deschis foarte multe centre în Sibiu, aceasta este una dintre probleme. Cred că și lipsa banilor contează. Când împarți un abonament la numărul de zile, ajungi la aproximativ 5 lei pe zi. Nu ar trebui să fie o cheltuială majoră, dacă ne gândim că atunci când ieși în oraș cheltuiești uneori cât un abonament. Oamenii prioritizează însă mai mult partea financiară, iar banii sunt mai puțini”, explică Nicolae Lup.

Acesta spune că tarifele au rămas neschimbate în ultimii trei ani și că nu intenționează să le majoreze. Faptul că spațiul nu este închiriat îi permite să mențină costurile la un nivel accesibil.

„Abonamentul este ca acum trei ani și nu mă gândesc să îl măresc. Spațiul este al meu, nu sunt în chirie și îmi permit să mențin prețurile. La unii oameni, chiar și 20 de lei fac diferența. Prefer să îi am pe toți la prețul acesta și să îi păstrez fideli”, spune reprezentantul Wolf Gym Fitness & Bodybuilding.

În prezent, un abonament full-time la Wolf Gym costă 190 de lei. Tariful pentru fete și cel pentru accesul în intervalul de zi, până la ora 15:00, sunt de 150 de lei, iar studenții beneficiază de un abonament de 170 de lei.

Sursa foto: Facebook/ Wolf gym fitness and bodybuilding

Antrenamente personalizate, cu programare și monitorizare

Nu toate centrele funcționează însă după modelul unei săli clasice, în care clienții vin și se antrenează individual. La Nix Sport, activitatea se desfășoară exclusiv pe bază de programare, în cadrul unor sesiuni cu antrenor personal.

Reprezentantul sălii, Răzvan Ițu, spune că nu a observat schimbări semnificative în ceea ce privește numărul persoanelor cu care lucrează. Portofoliul de clienți s-a mărit, iar o parte dintre aceștia sunt oameni cu care colaborează de mai mulți ani.

„În ceea ce privește numărul persoanelor, nu a fost nicio schimbare. Sala funcționează într-un regim în care se lucrează doar cu antrenor personal, pe bază de programare. Eu am persoane cu care lucrez de mulți ani, iar portofoliul s-a mărit. Persoanele noi intră în program în funcție de serviciile pe care le doresc”, explică Răzvan Ițu.

Prețurile pornesc de la 700 de lei și cresc în funcție de serviciile incluse. Clienții pot opta pentru plan alimentar, monitorizare zilnică și îndrumare în ceea ce privește mesele și alimentația.

CrossFit, un concept care încă trebuie explicat sibienilor

O altă provocare este atragerea oamenilor către discipline de fitness mai puțin cunoscute. La CrossFit Sibiu, reprezentanții spun că există interes pentru antrenamente, însă problema este menținerea consecvenței. O parte dintre cei care încep să vină la sală renunță după o perioadă, pentru ca ulterior să revină.

Eugen, reprezentantul CrossFit Sibiu, spune că în prezent o parte importantă a activității presupune și educarea publicului cu privire la beneficiile acestui tip de antrenament.

„Nu mă plâng, dar mi-aș dori să fie mai bine. Lumea vine, este interesată, dar, la fel de repede cum devine interesată, se și lasă. Se lasă, apoi se reapucă. Momentan sunt la nivelul în care trebuie să educ lumea, să explic ce este CrossFit și cât de benefic poate fi”, spune acesta.

Comparativ cu țări precum Spania, Franța sau Italia, unde CrossFit-ul este deja mai cunoscut, în Sibiu este nevoie de mai multă informare. Reprezentantul centrului spune că își dorește ca, în timp, oamenii să aleagă acest tip de antrenament în funcție de apropierea sălii și de antrenor, așa cum se întâmplă pe piețele unde disciplina este deja consacrată.

Comunitatea formată în jurul sălii este una diversă, iar antrenamentele se adresează mai multor categorii de vârstă. Printre clienți se numără atât copii, cât și persoane de aproximativ 60 de ani. Cei care participă constant urmează și recomandările privind alimentația, iar rezultatele obținute îi ajută să își mențină motivația.

Un abonament lunar la CrossFit Sibiu costă 400 de lei și oferă acces complet. După primele trei luni, în funcție de evoluția și capacitatea fizică a fiecărei persoane, este realizat și un plan alimentar care să susțină efortul depus la antrenamente.

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