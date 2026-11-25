Insulele Canare trăiesc cel mai puternic val de migranți din istoria rutei atlantice, cea mai periculoasă: marți, 24 noiembrie, aproximativ 2.100 de oameni au ajuns într-o singură zi în portul La Restinga, de pe mica insulă El Hierro, la bordul a 15 ambarcațiuni venite din Gambia și Senegal. Recordul vine cu doar câteva zile înainte de alegerile generale de duminică din Spania, unde migrația a devenit tema centrală a campaniei.

Potrivit bilanțului EFE preluat de Diario de Avisos, printre cei salvați se află cel puțin 203 femei și 127 de minori. O persoană a ajuns moartă în port, iar într-una dintre bărci a venit pe lume, în plin ocean, o fetiță care avea doar patru zile când a atins țărmul. Cifra depășește recordul zilnic pentru o singură insulă, pentru tot arhipelagul și pentru salvările pe mare din întreaga Spanie.

O zi întreagă de debarcări la La Restinga

Primul cayuco – barca tradițională de pescuit din lemn folosită pe această rută – a intrat în port la 2:45 noaptea, cu 217 oameni la bord, localizați la peste 100 de kilometri sud de arhipelag. Au urmat alte bărci, una după alta, toată ziua și până după miezul nopții. Unii pasageri plecaseră din Dakar cu cinci zile înainte, alții din Gambia sau din regiunea Casamance, după o traversare de o săptămână, relatează Canarias Ahora (elDiario.es). Printre ei s-au numărat și un bebeluș de patru luni și unul de două luni, iar o femeie a fost internată cu hipotermie severă la spitalul din Valverde.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Pe lângă senegalezi și gambieni, au fost identificați migranți din Guineea-Bissau, Guineea-Conakry, Mauritania, Burkina Faso, Mali și chiar un refugiat din Yemen. Salvamento Marítimo, serviciul spaniol de salvare pe mare, a publicat pe parcursul zilei bilanțul fiecărei intervenții:

Llegada de embarcaciones precarias. Operativos coordinados hoy por CCS Tenerife



➡️Salvamar Navia acompaña cayuco a La Restinga con 171 personas. Finaliza desembarco sobre las 6:30 horas (local)

➡️Guardamar Caliope rescata 217 personas subsaharianas. Se trasladan a la Salvamar… pic.twitter.com/fYZU2iK2Bq — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 24, 2026

358 de oameni, apoi cinci zile de liniște, apoi explozia

Valul de acum a venit după o pauză care păruse un respiro. Luni, 16 noiembrie, două cayucos au adus 358 de oameni la El Hierro, ultimul acostând la ora 17:00. Apoi, timp de cinci zile, nicio barcă nu a mai ajuns pe insulă – o liniște pe care Radio Televisión Canaria o descria ca pe o imagine nemaivăzută de peste două luni în portul La Restinga. Autoritățile și ONG-urile avertizau însă că sosirile nu se vor opri.

Au avut dreptate. Sâmbătă, 21 noiembrie, a sosit un cayuco cu 67 de persoane, iar până la finalul weekendului pe El Hierro debarcaseră 429 de oameni din șapte bărci. Luni, 23 noiembrie, Salvamento Marítimo a salvat 815 persoane din opt ambarcațiuni – șase la El Hierro și două în Tenerife, potrivit RTVC. Două dintre bărci au ajuns singure lângă portul Granadilla, în sudul Tenerifei, unde au fost observate de un trecător. A doua zi a venit recordul de 2.100.

Recordul anterior era foarte proaspăt: sâmbătă, 14 noiembrie, Canarele primiseră 1.580 de migranți într-o zi, în 15 ambarcațiuni, după ce vreme de șase ani reperul fusese ziua de 7 noiembrie 2020, cu 1.461 de oameni salvați.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Val record de migranți în Insulele Canare: 2.100 într-o zi, chiar înaintea alegerilor din Spania — VIDEO

O insulă de 12.000 de locuitori, în „urgență socială”

El Hierro, cea mai mică și mai izolată insulă a arhipelagului, are în jur de 12.000 de locuitori. Doar până pe 20 noiembrie, în portul La Restinga ajunseseră, în ultimele săptămâni, aproximativ 10.500 de oameni – aproape cât populația întregii insule. La începutul lunii, managerul spitalului insular declara la Televisión Canaria că unitatea este „absolut saturată”, iar Cabildo de El Hierro (consiliul insular) a declarat stare de urgență socială, cerând Madridului și guvernului regional mai mult personal, schimburi pentru salvatori și transferuri mai rapide spre insulele mari. Guvernul Canarelor a anunțat și un spital de campanie pe insulă.

Salvamarele Diphda, Navia și Acrux operează din portul La Restinga. Foto: Salvamento Marítimo / X

Migranții sunt mutați cu feribotul spre Tenerife și Gran Canaria – într-o singură zi au fost transferate circa 500 de persoane. Bărcile goale sunt scoase din portul La Restinga, un sat de pescari și scufundători, și duse într-un depozit în aer liber din La Frontera, unde s-au adunat adevărați munți de cayucos, potrivit RTVC. Circa o sută de localnici au protestat față de modul în care este gestionată criza.

„Cimitirul” de cayucos din La Frontera, El Hierro, 18 noiembrie 2026. Foto: Reuters / Jesús Cabrera, via RTVC

Cifrele anului: de la scădere record la explozie

Doar în primele 15 zile din noiembrie, Canarele au înregistrat 11.037 de sosiri neregulamentare, în 106 ambarcațiuni, potrivit bilanțului Ministerului de Interne citat de RTVC. De la 1 ianuarie la 15 noiembrie s-au adunat 24.364 de sosiri, cu 65,9% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Adunând bilanțurile zilnice de după 15 noiembrie, noiembrie a trecut deja de 14.500 de oameni ajunși în arhipelag.

Întorsătura e spectaculoasă: în primăvară, sosirile în Canare scăzuseră cu aproape 80% față de anul precedent, iar 2026 părea anul în care ruta atlantică se închide, după recordurile din 2023 și 2024, când în arhipelag ajunseseră 46.843 de migranți. Valul a pornit în septembrie, iar El Hierro, cea mai apropiată insulă pentru bărcile plecate din Senegal și Gambia, a devenit principalul punct de sosire.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Val record de migranți în Insulele Canare: 2.100 într-o zi, chiar înaintea alegerilor din Spania — VIDEO 2

Spania votează duminică, cu migrația în centrul campaniei

Recordul de la El Hierro cade în ultimele zile ale campaniei pentru alegerile generale anticipate din 29 noiembrie, convocate de premierul Pedro Sánchez după ce Parlamentul i-a respins decretele privind locuințele. Spaniolii aleg cei 350 de deputați și senatorii, campania se încheie vineri la miezul nopții, sâmbătă este zi de reflecție, iar secțiile se deschid duminică la ora 9:00 (8:00 în Canare), conform ghidului oficial al Guvernului spaniol. Din 24 noiembrie, publicarea sondajelor este interzisă.

Sosirile pe El Hierro au adus migrația în prim-planul campaniei, cu Partidul Popular cerând trimiterea Marinei și Vox militarizarea frontierelor, notează agenția EFE. Liderul Vox, Santiago Abascal, a ținut mitinguri în Tenerife, Lanzarote și Las Palmas, vorbind despre o „invazie” a Canarelor. Pe 20 noiembrie, liderul PP și favorit în sondaje, Alberto Núñez Feijóo, a vizitat chiar portul La Restinga și le-a spus localnicilor că „oamenii nu pot invada o țară”, susținând că cine intră ilegal nu poate avea drepturi și promițând un comandament unic pentru imigrație. Declarația i-a atras replica directorului ONG-ului Open Arms, Óscar Camps, care i-a amintit că drepturile omului nu depind de statutul administrativ, relatează Diario de Avisos.

Ultimele sondaje publicate înainte de interdicție dădeau PP pe primul loc, dar fără majoritate, cu Vox în creștere și PSOE în scădere. Un sondaj Sigma Dos pentru El Mundo, citat de Demócrata, proiecta 135 de deputați pentru PP, 103 pentru PSOE și 68 pentru Vox – o configurație în care PP ar avea nevoie de Vox pentru a guverna. Socialiștii mizează pe reforma regulamentului privind străinii și pe redistribuirea obligatorie între regiuni a minorilor neînsoțiți, iar Coalición Canaria, partidul președintelui regional Fernando Clavijo, cere mai multă implicare a UE.

De ce contează pentru români

Criza din Canare nu e doar o problemă spaniolă. Din 12 iunie 2026 se aplică Pactul UE privind migrația și azilul, care include un mecanism obligatoriu de solidaritate cu statele aflate sub presiune migratorie – în prezent Spania, Italia, Grecia și Cipru. Celelalte state membre, inclusiv România, trebuie fie să preia o parte din solicitanții de azil, fie să plătească 20.000 de euro pentru fiecare persoană refuzată, fie să ofere sprijin operațional, după cum explica Agerpres la intrarea în vigoare. Un val de dimensiunea celui din noiembrie poate cântări în evaluarea anuală a presiunii migratorii pe care se bazează acest mecanism.

Rezultatul de duminică interesează direct și cea mai mare comunitate străină din Spania, cea a românilor, iar subiectul migrației a încordat deja relațiile din sudul Europei – în octombrie, Italia și Spania făceau pace după trei luni de tensiuni pe tema imigrației ilegale. Pentru turiștii care aleg Canarele în această iarnă, sosirile se concentrează în portul La Restinga, departe de stațiunile din Tenerife și Gran Canaria; arhipelagul a fost lovit în această lună și de furtuna Charles, iar Spania a trecut printr-o grevă generală care a dat peste cap zborurile.

Autoritățile canare se așteaptă ca sosirile să continue: perioada septembrie–noiembrie, cu marea mai calmă între Africa de Vest și arhipelag, este tradițional cea mai intensă pe ruta atlantică, pe care ONU o consideră una dintre cele mai mortale rute migratorii din lume.

Comentarii