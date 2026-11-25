Pe scurt: Proiectul prevede vouchere de cel mult 1.600 de lei, utilizabile doar în România. Deducerea propusă pentru firme ar trebui să se încadreze în plafonul fiscal pentru sponsorizări și mecenat.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) susține acordarea de vouchere de vacanță pentru salariații din mediul privat, cu deducerea cheltuielilor din impozitul pe profit.

Poziția organizației a fost transmisă miercuri, 25 noiembrie 2026, potrivit Știrile PRO TV, care citează Agerpres.

Conducerea CCIR a transmis președintelui Senatului României, Mircea Abrudan, poziția oficială de susținere a proiectului de lege pentru completarea articolului 25 din Codul fiscal, Legea nr. 227/2015. Propunerea vizează facilitarea acordării acestor beneficii angajaților din privat începând cu anul 2027.

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CCIR susține că măsura ar reduce costurile angajatorilor

Organizația consideră că inițiativa ar oferi companiilor un instrument suplimentar pentru motivarea și fidelizarea personalului, într-un context de presiuni salariale. Totodată, ar permite folosirea plafonului fiscal rămas neutilizat.

„CCIR consideră binevenită această iniţiativă pentru angajatori, măsura reducând costul acordării unui beneficiu extra-salarial, într-un context de presiuni salariale, oferind un instrument suplimentar de motivare şi fidelizare a personalului şi permiţând valorificarea plafonului fiscal rămas în prezent neutilizat. Pentru salariaţii din mediul privat, proiectul reduce discrepanţele faţă de sectorul public, prin acces la beneficii similare”, a transmis CCIR.

În evaluarea Camerei, voucherele pot stimula consumul intern, cu efecte pozitive asupra veniturilor bugetare, ocupării forței de muncă și unor sectoare conexe turismului, precum transporturile, agricultura și serviciile. Utilizarea exclusiv în România ar susține turismul intern și veniturile operatorilor din domeniu.

CCIR mai susține că încurajarea tranzacțiilor transparente și fiscalizate contribuie la diminuarea economiei nefiscalizate și la asigurarea unui mediu concurențial echitabil. În opinia organizației, adoptarea proiectului ar sprijini consolidarea mediului de afaceri și creșterea competitivității întreprinderilor.

Proiectul limitează valoarea nominală a unui voucher la 1.600 de lei

Potrivit proiectului de lege, companiile ar putea scădea cheltuielile cu voucherele de vacanță din impozitul pe profit datorat. Deducerea ar urma să se facă în limita plafonului prevăzut pentru sponsorizări și acte de mecenat, fără depășirea acestuia.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre solicitarea ministrului Economiei, Daniel Zamfir, pentru majorarea substanțială a voucherelor de vacanță. Acesta le ceruse premierului și ministrului Finanțelor creșterea valorii voucherelor, susținând că reducerea lor a fost o lovitură pentru industria HoReCa.

În proiectul susținut de CCIR, voucherele sunt utilizabile exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul României, iar valoarea nominală a unui voucher nu poate depăși 1.600 de lei.

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