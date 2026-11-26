Andy Taylor, chitaristul original al trupei Duran Duran, a murit luni, 23 noiembrie, la 65 de ani, după o luptă de mai mulți ani cu cancerul de prostată. Vestea a fost anunțată de familie și de foștii colegi de trupă, pe site-ul și pe rețelele oficiale ale formației.

Potrivit declarației comune citate de ABC News, muzicianul s-a stins liniștit, acasă, înconjurat de familie. Soția sa, Tracey, alături de care a fost peste 40 de ani, l-a descris drept un soț minunat, un tată iubitor și un bunic mândru, care nu a renunțat niciodată și a luptat până la capăt. Andy Taylor lasă în urmă patru copii și un nepot.

„A fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre”

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor și Roger Taylor au transmis că Andy a venit la Birmingham din nord-estul Angliei cu o chitară și o credință de nezdruncinat în ce putea deveni trupa, aducând foc și atitudine muzicii lor. Rod Stewart, cu care chitaristul a lucrat la finalul anilor ’80, și-a luat și el rămas-bun de la „prietenul drag”, notează Yahoo News.

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„E o gaură uriașă în formă de Andy Taylor în inima mea.” Simon Le Bon, solistul Duran Duran, citat de CNN

Boala, dezvăluită la Rock & Roll Hall of Fame

Taylor fusese diagnosticat în 2018 cu cancer de prostată metastatic, în stadiul 4. Boala a devenit publică în noiembrie 2022, când Duran Duran a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame: chitaristul nu a putut ajunge la ceremonia de la Los Angeles, iar Le Bon a citit pe scenă o scrisoare de la el. Ulterior, solistul a mers în Ibiza, unde locuia Taylor, ca să-i înmâneze personal distincția, potrivit CNN.

Chitara din „Rio” și „Hungry Like the Wolf”

Andy Taylor pe scenă, într-un concert Duran Duran din februarie 2005. Foto: Rafael Torres / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Intrat în trupă în 1980, Andy Taylor a făcut parte din formula clasică a Duran Duran și a cântat pe albumele care au făcut-o celebră, cu hituri precum „Hungry Like the Wolf”, „Rio” și „The Reflex”, piese strâns legate de începuturile MTV, amintește NPR.

În 1985 a format, alături de John Taylor, Robert Palmer și Tony Thompson, supergrupul Power Station și a cântat la chitară pe „Addicted to Love” al lui Palmer. A co-scris și co-produs albumul lui Rod Stewart „Out of Order” (1988) și a avut o carieră solo, cu albumele „Thunder” și „Dangerous”. A revenit în Duran Duran între 2001 și 2006, pentru albumul „Astronaut”, iar în 2023 a apărut ca invitat pe „Danse Macabre”.

Mai jos, videoclipul „Hungry Like the Wolf”, filmat în Sri Lanka, în care apare și Andy Taylor. Clipul a câștigat primul premiu Grammy pentru videoclip scurt, în 1984.

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Și „Rio”, piesa care a dat numele albumului din 1982, cu cei cinci membri ai formației clasice, Andy Taylor inclus, filmați pe un iaht în largul insulei Antigua:

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▶ Vezi pagina acestui video: A murit Andy Taylor, chitaristul Duran Duran. Avea 65 de ani — VIDEO

Vestea vine la câteva săptămâni după turneu

Duran Duran a încheiat recent turneul de toamnă prin Marea Britanie și Europa, cu ultimul concert pe 6 noiembrie, la Madrid. A fost și ultimul spectacol al bateristului Roger Taylor, care și-a anunțat apoi retragerea din trupă, potrivit Live Nation. Andy Taylor nu mai urca de ani buni pe scenă cu trupa: tratamentul l-a ținut departe de turnee, după cum nota setlist.fm.

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