Certificatele sanitar-veterinare care stabilesc condițiile pentru exportul românesc de ovine vii și de carcase de ovine către Regatul Hașemit al Iordaniei au fost semnate și parafate miercuri, 25 noiembrie. Au semnat președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Nicolae Bociu, și Mosbah Al-Tarawneh, secretar general adjunct pentru zootehnie în Ministerul Agriculturii de la Amman și șeful delegației iordaniene. ANSVSA a anunțat semnarea pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Documentele nu ridică automat restricțiile comerciale, ci pregătesc cadrul necesar reluării livrărilor. „Avem cadrul pregătit. În ziua în care exporturile vor fi deblocate, primele transporturi spre Iordania pot pleca fără întârziere”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Ce prevăd certificatele

Certificatele vizează două categorii: exportul de ovine vii și exportul de carcase de ovine. Ele stabilesc condițiile sanitar-veterinare în care animalele și carnea de oaie din România pot intra pe piața iordaniană. Potrivit AGERPRES, România este principalul exportator de ovine vii din Uniunea Europeană, iar Iordania se află printre cele mai importante piețe ale fermierilor români din afara blocului comunitar.

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Semnarea a avut loc la o zi după întâlnirea de la Consiliul Județean Constanța. „Ieri am spus că vom semna certificatele astăzi și ne-am ținut de cuvânt. Documentele sunt rezultatul unor zile de verificări în teren, la Constanța și Tulcea, și al unei colaborări foarte bune între echipele tehnice ale celor două țări. Partenerii iordanieni au văzut cu ochii lor cum lucrează crescătorii și procesatorii români, iar încrederea lor se vede acum pe hârtie, cu semnătură și parafă”, a mai spus președintele ANSVSA.

ANSVSA: vaccinarea deblochează exporturile, nu le oprește

În anunțul de miercuri, autoritatea a respins informațiile potrivit cărora imunizarea oilor și caprelor ar împiedica exporturile. „Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor nu blochează exporturile. Dimpotrivă. Le deblochează și le securizează”, a transmis ANSVSA. Instituția a adăugat că cererea pentru oi românești în Orientul Mijlociu este în creștere și că deblocarea totală și sustenabilă a exporturilor poate fi atinsă numai printr-o campanie de vaccinare serioasă, eficientă și transparentă.

Marți, 24 noiembrie, delegația iordaniană a urmărit în teren modul în care se aplică Planul de vaccinare aprobat de Comisia Europeană și cum este gestionată situația epidemiologică generată de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină, după vizite la operatori din județele Constanța și Tulcea. Partenerii iordanieni s-au arătat interesați atât de animale vii, cât și de carcase, a precizat ANSVSA în comunicatul transmis AGERPRES.

ANSVSA a mai anunțat că va continua dialogul cu partenerii din țările terțe, pentru ca fermierii români să aibă unde să-și vândă animalele. Autoritatea a negociat în toamnă și reluarea exporturilor către alte piețe, între care Libia.

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