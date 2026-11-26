Un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei din bugetul județului pentru campaniile de prevenire propuse de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Sibiu a fost retras de pe ordinea de zi în ședința ordinară a Consiliului Județean (CJ) Sibiu din 26 noiembrie. Decizia a venit după ce președintele ATOP a criticat bugetul mult prea mic pentru probleme grave precum violența domestică sau bullying-ul, iar președinta CJ, Daniela Cîmpean, a apreciat că simpla tipărire de materiale informative, fără activități concrete, nu produce rezultate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: ATOP Sibiu nu mai primește cei 10.000 de lei pentru pliante. Cîmpean: „Astfel de materiale nu au niciun efect” — VIDEO

În timpul ședinței, președintele ATOP, consilierul județean USR János-Ervin Iakób a cerut respingerea sau retragerea proiectului, explicând că instituțiile de ordine publică au solicitat inițial 23.000 de lei, însă bugetul disponibil a fost de doar 10.000 de lei.

„În calitate de președinte al ATOP, vreau să subliniez importanța subiectelor abordate de aceste proiecte și apreciem munca importantă depusă de IPJ, IJJ și ISU. Aceste proiecte încearcă să vindece răni mari cu plasturi mici. Avem un buget de 10.000 de lei pe care trebuie să îi distribuim pentru combaterea violenței domestice, bullying-ului, violenței în școli și prevenirea incendiilor. Sunt prea puțini bani, iar proiectele nu sunt suficient de ample încât să aibă un impact real. Motiv pentru care vă rog să votați împotriva acestui proiect sau doamna președintă să retragă acest proiect, astfel încât, începând cu anul viitor, să putem bugeta niște proiecte mai ample încât să facem niște schimbări reale, nu doar să bifăm niște tabele”, a declarat președintele ATOP. Acesta a precizat că propunerile au ajuns pe ordinea de zi deoarece în ședința ATOP s-au votat toate proiectele înaintate de instituții, ajustate la plafonul bugetar existent.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunțat retragerea proiectului de pe ordinea de zi, dând dreptate argumentelor privind lipsa de eficiență a campaniilor bazate exclusiv pe tipărituri.

„Apreciez activitatea din cadrul ATOP Sibiu, sunteți o persoană extrem de implicată, iar din discuțiile avute au rezultat lucruri bune și serioase. La momentul la care am avut acea discuție, am reanalizat proiectele supuse și înaintate nouă. Este vorba doar de fluturași care s-ar distribui în diverse locuri. Experiența ne arată că astfel de materiale neînsoțite de activități nu au niciun efect. Motiv pentru care voi retrage de pe ordinea de zi și vă rog să analizați și să veniți cu proiecte de impact”, a transmis Daniela Cîmpean.

Ce prevedea proiectul retras

Conform proiectului de hotărâre, suma totală de 10.000 de lei fusese împărțită între cinci proiecte ale instituțiilor de profil, banii urmând să acopere în principal materiale promoționale și de informare. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu urma să primească 3.000 de lei, împărțiți în mod egal între proiectul „Dincolo de aparențe”, destinat recunoașterii timpurii a violenței domestice prin afișe în școli și mesaje vizuale în transportul public, și o campanie de prevenire a accidentelor rutiere, prin achiziția unui roll-up și a unor veste reflectorizante.

Suma de 4.000 de lei (față de cei 16.000 de lei solicitați inițial), fusese repartizată Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Sibiu. Banii erau împărțiți între proiectul „Lex&Ordo – Jandarmeria Sibiană” (2.000 de lei) și campania anti-bullying și anti-drog „Educație pentru viață” (2.000 de lei), ambele constând în tipărirea de pliante, fluturași, autocolante, afișe, mape, agende sau calendare.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu ar fi primit 3.000 de lei pentru prevenirea situațiilor de urgență, sumă destinată realizării de flyere, broșuri, agende, calendare și plachete.





Comentarii