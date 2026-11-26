Un tânăr de 23 de ani din Veseud a fost reținut de polițiștii sibieni după ce, împreună cu un minor din aceeași localitate, ar fi scos aproximativ 24.000 de lei de la bancomate din mai multe localități ale județului, folosind cardul bancar al unei firme.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, retragerile au avut loc între 3 și 7 martie 2025. Cei doi, tânărul de 23 de ani și un adolescent care avea 17 ani la momentul faptelor, ar fi folosit un card emis pe numele unei societăți și au scos numerar de la ATM-uri din mai multe localități din județul Sibiu, dar și din municipiul Făgăraș.

Percheziții la Veseud și Merghindeal

Miercuri, 25 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au făcut două percheziții domiciliare, în Merghindeal și Veseud. Anchetatorii au ridicat probe în format digital și bunuri despre care cred că au fost cumpărate din banii obținuți ilegal.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru abuz de încredere, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Cercetările continuă la Serviciul de Investigații Criminale Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

În vară, un alt tânăr, din Sărata, a furat cardul unui bătrân de 77 de ani și a scos bani de la bancomate din Sibiu.

Comentarii