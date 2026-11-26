Traficul rutier va fi închis pe strada Mitropoliei din Sibiu duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 17:00 și 19:30, și luni, 30 noiembrie 2026, între orele 08:15 și 13:30, potrivit unui anunț publicat de Tursib.

Modificările anunțate de operator privesc doar autobuzele de pe traseul 3.

Pe sensul dus, traseul nu se schimbă.

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Pe sensul întors, autobuzele vor circula pe următorul itinerar: stația Sala Transilvania – str. Nicolaus Olahus – str. Școala de Înot – str. Justiției – Bulevardul Victoriei – Piața Unirii – giratoriul Piața Unirii – Piața Unirii – str. Tribunei – continuă pe str. Tribunei – str. Konrad Haas – str. Măsarilor – Piața Cibin – str. Malului – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituției – pe sub podul gării – Gară.

În aceste intervale, autobuzele nu vor mai deservi stația Primărie.

Luni, 30 noiembrie, autobuzele Tursib circulă, pe toate traseele, după programul de duminică, iar agențiile companiei sunt închise.

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