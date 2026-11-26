Traficul rutier va fi închis pe strada Mitropoliei din Sibiu duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 17:00 și 19:30, și luni, 30 noiembrie 2026, între orele 08:15 și 13:30, potrivit unui anunț publicat de Tursib.
Modificările anunțate de operator privesc doar autobuzele de pe traseul 3.
Pe sensul dus, traseul nu se schimbă.
Pe sensul întors, autobuzele vor circula pe următorul itinerar: stația Sala Transilvania – str. Nicolaus Olahus – str. Școala de Înot – str. Justiției – Bulevardul Victoriei – Piața Unirii – giratoriul Piața Unirii – Piața Unirii – str. Tribunei – continuă pe str. Tribunei – str. Konrad Haas – str. Măsarilor – Piața Cibin – str. Malului – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituției – pe sub podul gării – Gară.
În aceste intervale, autobuzele nu vor mai deservi stația Primărie.
Luni, 30 noiembrie, autobuzele Tursib circulă, pe toate traseele, după programul de duminică, iar agențiile companiei sunt închise.
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