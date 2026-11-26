Bărbatul din Tălmaciu, care a căzut de pe un acoperiș în timp ce efectua o lucrare, se află în grija medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu. Starea lui este foarte gravă.
Accidentul a avut loc în după-amiaza de miercuri. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 66 de ani, se afla în curtea unui vecin pe care îl ajuta să repare un acoperiș. La un moment dat, acesta s-a prăbușit de la 6 metri înălțime.
El a fost preluat de urgență de un echipaj SMURD, iar medicii au stabilit că a suferit un traumatism grav la coloană. A fost dus la Urgențe, iar ulterior a fost operat.
Cadrele medicale din cadrul Spitalului Județean îl țin sub monitorizare și tratament, însă starea lui este critică.
„Pacientul fost preluat de UPU în cursul zilei de miercuri, iar în urma investigațiilor medicale a fost internat pe Secția Neurochirurgie, unde a fost operat. Ulterior, a fost transferat pe secția ATI, starea lui fiind critică”, a precizat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.
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