Cătălin Stanciu, fost președinte al organizației municipale PSD Sibiu și fost consilier local, va fi numit noul subprefect al județului Sibiu.
Cătălin Stanciu urmează să ocupe unul dintre cele două posturi de subprefect ale județului Sibiu, rămase vacante după schimbările de la nivelul Instituției Prefectului.
Potrivit informațiilor obținute, numirea sa ar fi fost aprobată în ședința de Guvern de joi. Contactat de Ora de Sibiu, Cătălin Stanciu a precizat că informația va putea fi confirmată oficial după publicarea actului normativ.
„Informația va fi confirmată după ce hotărârea de Guvern va fi publicată în Monitorul Oficial. Vom face declarații în acest sens în momentul publicării actului normativ”, a declarat Cătălin Stanciu pentru Ora de Sibiu.
Acesta este fost președinte al organizației municipale PSD Sibiu și a ocupat funcții de consilier local și consilier județean timp de trei mandate.
Prefectura Sibiu a rămas fără subprefecți
Numirea vine după ce județul Sibiu a rămas fără subprefecți, în urma schimbărilor operate la nivel guvernamental. La sfârșitul lunii octombrie, Andra Albu a fost eliberată din funcția de subprefect, în timp ce Florian Giubega a fost numit prefect al județului Sibiu.
În prezent, Instituția Prefectului este condusă de Florian Giubega, care declara recent că lipsa subprefecților și a secretarului general îngreunează activitatea instituției.
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