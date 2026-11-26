Sibiul și împrejurimile sale propun numeroase evenimente în weekendul 28-29 noiembrie și în minivacanța de 1 Decembrie. De la concertele și colindele de la Târgul de Crăciun, spectacolele de la Sala Transilvania și Teatrul Național „Radu Stanca”, până la ateliere pentru copii, expoziții de animale exotice, drumeții și deschiderea sezonului de schi la Păltiniș, sibienii au de unde alege.

Târgul de Crăciun din Sibiu pregătește patru zile de concerte, colinde, fanfare și activități pentru copii în minivacanța de 1 Decembrie. În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, evenimentul din Piața Mare va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00, cu intrare liberă, potrivit organizatorilor Târgului de Crăciun din Sibiu.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, programul muzical începe la ora 18:00 cu un concert de fanfară susținut de Tromba Felix. De la ora 19:00, DJ Cipi Hampu va susține un Après-Ski Party.

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Duminică, 29 noiembrie 2026, Neppendorfer Blaskapelle va cânta printre vizitatorii din Piața Mare începând cu ora 17:00. De la ora 18:00 urmează Ceata Moșilor Muzicali, iar seara continuă pe scenă, la ora 19:00, cu un concert susținut de Cristiana-Sofia Damian.

Pe 30 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Grupul Vocelis din Brașov va interpreta colinde și cântece de iarnă. De la ora 19:00, pe scenă vor urca Florin și Patricia Thomits și Ovidiu Mihăilescu.

Programul de Ziua Națională, pe 1 decembrie 2026, începe la ora 16:00 cu Walter Ghicolescu. De la ora 17:30 este programat un concert de Crăciun susținut de Gheorghe Berghian (Gino), iar de la ora 19:00 vor cânta Traian Stoiță, Bogdan Toma, Cătălin Hașa și Daniel Pop, într-un spectacol folcloric. Programul cultural poate fi consultat și pe capitalacraciunului.ro.

În toate cele patru zile ale minivacanței, între orele 12:00 și 22:00, vor fi disponibile și întâlnirile cu Moș Crăciun în Liftul Fermecat. Biletele cumpărate online sunt mai ieftine, însă trebuie achiziționate cu cel puțin o zi înainte de vizită. Un bilet individual costă 25 de lei, iar un bilet de familie, pentru doi adulți și doi copii, costă 75 de lei.

Citește și: Târgul de Crăciun din Sibiu pregătește patru zile de concerte și întâlniri cu Moș Crăciun în minivacanța de 1 Decembrie

Spectacol de Ziua Națională, la Sala Transilvania: Nicolae Furdui Iancu, Mioara Velicu și Zdob și Zdub

Ziua Națională a României va fi sărbătorită la Sibiu printr-un spectacol de amploare, organizat pe 1 decembrie 2026, de la ora 14:30, la Sala Transilvania.

Nicolae Furdui Iancu, Mioara Velicu, frații Advahov și Zdob și Zdub se numără printre artiștii care vor urca pe scenă.

Programul reunește interpreți de muzică populară, ansambluri folclorice și invitați de peste Prut. Vor dansa, de asemenea, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, care vor prezenta jocuri populare românești.

Organizatorii atrag atenția că accesul în Sala Transilvania se încheie la ora 14:15, astfel că spectatorii trebuie să ajungă înainte de această oră. Spectacolul începe la 14:30.

Se deschide sezonul de schi la Păltiniș Arena

Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă: Păltiniș Arena deschide sezonul de schi sâmbătă, 28 noiembrie, fără amânări, a confirmat administratorul complexului, Dan Gherman.

Schiorii vor avea la dispoziție pârtia Arena, iar dacă temperaturile vor scădea suficient pentru producerea zăpezii artificiale, ar putea fi deschise încă două trasee.

La Oncești, în schimb, nu există deocamdată o dată stabilită pentru deschiderea sezonului, deoarece solul nu este încă înghețat.

Citește și: Păltiniș Arena confirmă deschiderea în weekend, dar la Oncești schiorii mai au de așteptat: ce pârtii vor fi disponibile

Drumeție de 1 Decembrie prin Colinele Transilvaniei, pe urmele lui Mihai Viteazul

Cei care preferă mișcarea în aer liber pot alege o drumeție organizată în 30 noiembrie 2026, prin Colinele Transilvaniei.

Propunerea programului „Anii Drumeției” include povești despre Mihai Viteazul și opriri la Canionul Mihăileni și la ruinele Castelului Bolyai din Buia.

Drumeția este însoțită de ghidul Nicoleta Ocneriu, iar la final participanții pot opta pentru o masă tradițională cu „pomana porcului”, la Casa Buia Highland.

Citește și: Sibienii, invitați în drumeție prin Colinele Transilvaniei: sunt așteptați cu bunătăți tradiționale și „pomana porcului”

„Frații Karamazov”, în avanpremieră la Teatrul Național „Radu Stanca”

Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu propune, la finalul lunii noiembrie, întâlnirea cu unul dintre marile titluri ale literaturii universale.

Spectacolul „Frații Karamazov” este programat în zilele de 28, 29 și 30 noiembrie 2026, la Sala Mare a teatrului. Biletele pot fi cumpărate online, de pe Entertix.

Citește și: Spectacolul „Frații Karamazov” se joacă la Sibiu cu casa închisă: decor neobișnuit și actori desculți pe scenă / foto video

Spectacole și ateliere pentru copii, la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu pregătește mai multe spectacole și activități dedicate celor mici.

Joi, 26 noiembrie, de la ora 18:00, copiii pot urmări spectacolul „Kunterbunt”, cu o durată de 50 de minute, recomandat celor cu vârsta de peste 3 ani.

Sâmbătă, 28 noiembrie, sunt programate două reprezentații ale atelierului de comunicare prin artă „Cutia cu surprize”, de la orele 10:00 și 12:00. Activitatea se adresează copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Tot sâmbătă, de la ora 11:00, cei mici pot vedea spectacolul „Colori”, recomandat copiilor de peste 3 ani.

Duminică, 29 noiembrie, programul continuă cu atelierul pentru miniArtiști „Creăm povestea împreună!”, organizat de la orele 10:00 și 12:00, pentru copiii cu vârste între 6 și 10 ani. De la ora 11:00 este programată și o reprezentație a spectacolului „Colori”.

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Ceremonie de depunere de coroane

O ceremonie de depunere de coroane și o retragere cu torțe sunt programate la Sibiu pe 1 decembrie 2026, de Ziua Națională a României, potrivit Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Programul de Ziua Națională a României începe la ora 10.00, cu o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la Consiliul Dirigent al Transilvaniei, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 6.

De la ora 18.00, retragerea cu torțe va porni de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Traseul continuă pe la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 al Academiei și Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 din fața Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, apoi pe strada Revoluției și bulevardul Vasile Milea, până la Instituția Prefectului – Județul Sibiu.

Zilele Personalităților Rășinărene, în 30 noiembrie și 1 Decembrie

Comuna Rășinari organizează, în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2026, cea de-a doua ediție a evenimentului „Zilele Personalităților Rășinărene”.

Manifestările includ Sărbătoarea Sfântului Andrei Șaguna și activități dedicate Zilei Naționale a României.

Evenimentul aduce în atenție personalități care au făcut cunoscut numele Rășinariului, printre care generațiile familiei Barcianu, poetul Octavian Goga, filosoful Emil Cioran, Ilarie Mitrea și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna.

Manifestările sunt organizate în cadrul proiectului cultural „Rășinariul lui Octavian Goga, Emil Cioran, Ilarie Mitrea și Andrei Șaguna 2026”, derulat de Primăria comunei Rășinari și cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu, prin Agenda pentru Cultură și Dezvoltarea Comunității 2026.

Programul manifestărilor:

Luni, 30 noiembrie 2026

09:00 – Sfânta Liturghie, la Biserica „Sfânta Treime”.

11:30 – Pelerinaj cu Sfintele Moaște, pe traseul Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” – Biserica „Sfântul Ilie” – Biserica „Sfânta Treime” – Mausoleu. La Mausoleu va avea loc slujba Acatistului Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

13:00 – Lansarea volumului „Dicționarul personalităților din Rășinari, ediția a II-a 2026”.

Spectacolul itinerant „Cităm din Goga și Cioran”, susținut de actorii Teatrului Național „Aureliu Manea” din Turda.

Marți, 1 decembrie 2026

10:00 – Slujba de Te-Deum și slujba de pomenire pentru eroii neamului.

11:00 – La Casa Episcopală: sfințirea și dezvelirea plăcilor memoriale dedicate personalităților rășinărene.

Moment artistic pregătit de elevii clasei pregătitoare C, îndrumați de învățătoarea Raluca Poplăcean.

Exotic Expo revine la Sibiu: șerpi, tarantule și animale spectaculoase

Exotic Expo revine la Sibiu cu o nouă zi de expoziție, iar organizatorii anunță animale care nu au mai fost prezentate la edițiile anterioare.

Evenimentul este programat duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 11:00 și 15:00, pe strada Malului nr. 2.

Vizitatorii vor putea vedea șerpi cu modele și culori neobișnuite, șopârle exotice, tarantule, insecte spectaculoase și amfibieni. Pe parcursul zilei vor avea loc prezentări live, cu informații și curiozități despre viața animalelor. Acolo unde este permis, participanții vor putea face și fotografii alături de acestea.

Prețul biletelor:

Adulți: 30 de lei;

Copii între 3 și 14 ani: 25 de lei;

Copiii sub 3 ani: intrare gratuită.

Ateliere cu tradiții săsești și gustări la gura sobei, la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA organizează în weekend două ateliere în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, ambele găzduite de gospodăria de viticultor sas din Șeica Mică.

Sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 11:00 și 16:00, vizitatorii sunt invitați la atelierul demonstrativ „Împodobirea Coroanei de Advent” (Adventskranz). Muzeografii vor prezenta tradiția săsească a coroanei cu patru lumânări, câte una aprinsă în fiecare duminică din perioada Adventului. Anul acesta, prima duminică de Advent este 29 noiembrie.

Duminică, 29 noiembrie, tot între orele 11:00 și 16:00, participanții sunt așteptați la un atelier cu gustări tradiționale: pâine cu untură, ceapă roșie și usturoi, servite la gura sobei.

Atelierele fac parte din programul pregătit de muzeu pentru minivacanța de 1 Decembrie. Mai multe detalii despre celelalte activități sunt disponibile în articolul dedicat programului de la Muzeul ASTRA.

Inter Sibiu joacă pe Stadionul Municipal

Iubitorii fotbalului au și ei un motiv să ajungă în tribune la finalul săptămânii.

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, Inter Sibiu întâlnește Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Meciul este programat în deschiderea weekendului și le oferă suporterilor ocazia de a-și susține echipa favorită.

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