Confederația Patronală Concordia estimează că economia României va înregistra, în 2026, o ușoară scădere, de 0,3–0,5%, cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și cu un leu depreciat cu aproximativ 5% față de euro. Estimarea apare în analiza de final de an publicată joi de confederație. Același anunț a fost relatat și de AGERPRES.

Potrivit Concordia, revenirea anunțată pentru 2027 este posibilă, dar depinde de continuarea consolidării fiscale, fără noi taxe și cu păstrarea cotei unice. Ratingul de țară, aflat la limita categoriei recomandate investițiilor, datoria publică în creștere și încheierea PNRR fac din 2027 „un an fragil”, se arată în comunicat.

„2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia. „Pentru a nu rămâne doar o pauză costisitoare, 2027 trebuie să aducă stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente în locul unor noi taxe pe muncă și capital și o absorbție rapidă a fondurilor europene.”

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Aproape de prognoza oficială

Estimarea Concordia este apropiată de ultima prognoză oficială a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. În varianta actualizată pentru rectificarea bugetară, publicată în octombrie, CNSP a revizuit creșterea reală a PIB din 2026 de la 0,1%, în prognoza de primăvară, la o contracție de 0,4%. Comisia citează datele provizorii ale Institutului Național de Statistică, potrivit cărora PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 0,6% în primul semestru din 2026. Pentru 2027, CNSP estimează o relansare, cu un avans de 1,7%. Ora de Sibiu a scris anterior despre datele INS privind evoluția PIB în trimestrul al doilea din 2026.

Deficitul scade, dar nota de plată a fost la firme și gospodării

Vestea bună a anului, în lectura Concordia, vine din consolidarea fiscală. Deficitul pe primele nouă luni, de circa 3,8% din PIB, este cel mai bun din 2022 până în prezent, iar ținta anuală de 6,2% rămâne realizabilă dacă cheltuielile de final de an sunt ținute sub control, arată analiza. Prețul acestei ajustări l-au plătit însă mediul privat și gospodăriile: taxe și impozite mai mari, scăderea puterii de cumpărare, plăți întârziate și incertitudine continuă, precizează confederația.

Inflație, dobândă și presiune pe leu

Inflația a coborât în vară spre 6%, dar scăderea a fost, potrivit Concordia, în mare parte statistică. În octombrie a urcat din nou la aproape 7%, iar confederația citează estimarea BNR de 7,4% la final de an. În aceste condiții, Concordia nu se așteaptă la reduceri ale dobânzii-cheie, menținută la 6,50% pe tot parcursul anului, mai devreme de mijlocul lui 2027.

Spre deosebire de deficitul bugetar, dezechilibrul extern nu s-a corectat, arată analiza. Deficitul de cont curent a urcat la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul de anul trecut, iar investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027, iar pentru companii riscul valutar a redevenit un cost real.

De ce 2027 este văzut ca un an fragil

Cel mai mare risc pentru anul viitor rămâne, în evaluarea Concordia, costul la care se împrumută statul. Toate cele trei mari agenții de rating evaluează România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la un pas de categoria „junk”, iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%. Datoria publică a trecut de 60% din PIB și ar urma să ajungă la 63,3% în 2027, potrivit datelor Ministerului Finanțelor citate de confederație.

Presiunea asupra investițiilor va crește odată cu încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026 la aproximativ 59 de miliarde în 2027, iar golul trebuie acoperit rapid din fondurile de coeziune, arată analiza.

Dacă disciplina fiscală se menține, economia poate reveni pe creștere în 2027. Concordia citează estimările Comisiei Europene, de 1,8%, și ale FMI, de 2,2%, susținute de scăderea inflației, de primele reduceri de dobândă, de fondurile de coeziune și de proiecte energetice precum Neptun Deep. Confederația cere predictibilitate fiscală, respectarea angajamentului de a elimina IMCA, aplicarea unor impozite specifice doar pe perioade limitate și menținerea cotei unice de impozitare pentru veniturile salariale.

Industria slăbește, iar IT-ul a trecut pe minus

Analiza semnalează și două probleme care depășesc ciclul economic. Ponderea industriei în PIB a scăzut de la 29% în 2011 la 16,7% în 2025, iar sectorul IT, construit în bună parte pe servicii externalizate pentru companii străine, a avut în 2026 o contribuție negativă la creșterea economică, pe fondul automatizării prin inteligență artificială, arată Concordia.

„O economie care pierde industrie înainte de a construi servicii cu valoare adăugată mare rămâne dependentă de consum și importuri”, a declarat Iulian Lolea, economist-șef al Concordia. „Energia competitivă, investițiile productive și recalificarea forței de muncă nu pot aștepta finalul consolidării fiscale.”

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