Consilierul local Sebastian Forir (PSD) a readus în discuție, la finalul ședinței Consiliului Local de joi, problema canalizării din zona Gării Turnișor. Acesta îi cere primarului Astrid Fodor să găsească o soluție pentru a interveni în acel perimetru, așa cum municipalitatea a reușit deja în cazul altor investiții realizate în aceeași zonă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Consilierul Sebastian Forir cere Primăriei Sibiu să rezolve problema canalizării de la Gara Turnișor: „Acolo băltește apa tot timpul” — VIDEO

Alesul local a subliniat în plen că este a treia oară când ridică acest subiect și a oferit drept exemplu alte două lucrări pe care administrația locală a reușit să le ducă la bun sfârșit pe terenurile aparținând CFR.

„Chiar dacă e a treia oară când iau cuvântul pe acest subiect, îl voi lua până se va rezolva problema. Vă felicit că ați găsit soluția juridică și tehnică să realizați trecerea peste calea ferată lângă Gara Turnișor. Vă felicit că ați făcut un loc de joacă în imediata apropiere. Ambele lucrări s-au realizat pe terenul CFR”, a declarat Sebastian Forir.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Social-democratul a atras atenția că apa băltește permanent în imediata vecinătate a locului de joacă și a insistat ca Primăria să aplice același mecanism juridic și pentru rezolvarea canalizării.

„Ați găsit, juridic, cum să puteți face aceste lucrări, iar din acest motiv vă rog frumos să încercați să vă impuneți și în privința canalizării de la Gara Turnișor, dat fiind locul de joacă de lângă gară. Acolo băltește apa tot timpul. Aveți deja soluția, ați reușit în două cazuri”, i-a transmis Forir primarului Astrid Fodor.

Comentarii