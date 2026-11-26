Primăria Cristian a strâns pentru iarna 2026–2027 un stoc de 50 de tone de sare și 100 de tone de nisip și va curăța zăpada de pe străzile comunei cu trei utilaje proprii, potrivit planului de măsuri pentru sezonul rece pe care Consiliul Local îl votează joi, 27 noiembrie.

Planul face parte din proiectul de hotărâre nr. 130/2026, publicat de Primăria Cristian pe 25 noiembrie.

Utilaje proprii

Deszăpezirea se face în regie proprie, cu utilajele primăriei:

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un buldoexcavator;

un încărcător frontal cu lamă;

un UNIMOG echipat cu lamă și dispozitiv de împrăștiat material antiderapant.

Dacă utilajele proprii nu sunt suficiente, primăria poate apela la firme, prin contracte.

Prioritatea pe străzi

Planul împarte străzile pe trei niveluri de prioritate:

traseele transportului școlar și cele folosite pentru urgențe medicale; străzile principale ale comunei; fundăturile și străzile secundare.

Pe durata codurilor meteo, la sediul primăriei funcționează un dispecerat de iarnă.

Planul de iarnă al județului

Planurile comunelor se leagă de cel aprobat la nivel de județ: miercuri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu a aprobat măsurile pentru iarna 2026–2027, inclusiv un plan pentru oamenii fără adăpost. Aplicarea lor revine primăriilor, prin comitetele locale pentru situații de urgență.

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