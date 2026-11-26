Antrenorul lui CSU Sibiu, Dan Fleșeriu, are încredere în potențialul echipei sale, pe care o vede din nou în lupta pentru play-off.

După opt etape din Liga Națională, CSU are un bilanț de 3-5 și este pe locul 9 în clasamentul sezonului regulat. Doar primele șase clasate merg direct în play-off, unde U-BT Cluj accede direct, iar a opta echipă va fi decisă în urma unui play-in între locurile 7-10.

Dan Fleșeriu, antrenorul lui CSU Sibiu, spune că se aștepta la un start de sezon dificil, ținând cont de program. „Bilanțul după opt etape putea fi mai bun, dar putea fi și mai rău. Când am văzut programul în vară și am realizat că vom avea în primele șapte jocuri nu mai puțin de patru cu echipe care joacă în competiții internaționale FIBA și care, de obicei, sunt mai valoroase ca lot, dar și ca putere financiară, ne-am gândit direct că startul de sezon va fi extrem de dificil. Și așa a și fost”, spune Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

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„Nu renunțăm, că credem în noi”

CSU a făcut meciuri strânse la Vâlcea (90-95 în prelungiri), cu Voluntari (77-81), cu SCM Craiova (105-107) sau la Pitești (86-90), jocuri în care a scăpat printre degete puncte prețioase.

Foto credit: Lucian Serban / PinPhoto

„Eu prefer să văd partea plină a paharului: am reușit să stăm aproape, cu șanse majore de a câștiga cu adversari cu care nimeni nu ne dădea vreo șansă. Am pierdut 4 jocuri la o posesie sau două, în special din cauza deciziilor greșite ale noastre și nu pentru că adversarii au fost clar mai buni, ci doar mai calmi și mai eficienți, poate unii ar numi asta mai valoroși. Asta îmi dă speranța că este loc de creștere și că echipa are potențial și, oricât de frustrant ar fi, nu trebuie să renunțăm să credem în noi”, explică conducătorul staffului tehnic al lui CSU.

„Toți jucătorii trebuie să își ridice nivelul”

Dan Fleșeriu anunță că nu intenționează să facă alte schimbări în lot în iarnă. CSU are momentan în lot șapte stranieri, doar șase pot avea drept de joc, iar I. Plet a fost scos de pe lista oficială a FRB. ”Dacă ne gândim la schimbări? Răspunsul este nu! E clar că este nevoie ca jucătorii care sunt în lot să își ridice nivelul și noi trebuie să le punem la dispoziție tot ce este necesar pentru a face acest lucru”, a mai declarat tehnicianul sibian. În sezonul trecut, sibienii au prins play-off-ul după o revenire spectaculoasă în ultimele etape ale sezonului regulat.

CSU Sibiu va juca în următoarele două etape în Sala Transilvania, pe 5 decembrie cu Steaua București și pe 12 decembrie, cu Petrolul Ploiești.

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