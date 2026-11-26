Coronițe de Advent, lumânări decorate, îngerași, oameni de zăpadă și globuri lucrate de persoane cu dizabilități din centrele DGASPC Sibiu se vând până duminică, 29 noiembrie, la Căsuța faptelor bune din Târgul de Crăciun, lângă roata panoramică, a anunțat președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean.
Banii strânși din vânzare vor fi folosiți pentru dotarea atelierelor de creație din centrele de ocrotire, astfel încât activitatea să poată continua și anul viitor.
Lucrate din vară, în atelierele de creație
Decorațiunile au fost pregătite încă din vară, în atelierele de creație organizate în centrele de ocrotire socială ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu. Potrivit Consiliului Județean, pentru beneficiarii care le-au realizat, fiecare obiect a însemnat ore de lucru și încredere în propriile puteri.
În imaginile publicate de CJ Sibiu, o instructoare explică faptul că la ateliere au fost folosite și materiale reciclabile, precum cartonul, pentru ca fiecare participant să poată lucra în ritmul lui.
Unde le găsiți
- Loc: Căsuța faptelor bune, în Târgul de Crăciun din Piața Mare, lângă roata panoramică
- Până când: duminică, 29 noiembrie
- Ce găsiți: coronițe de Advent, lumânări decorate, îngerași, oameni de zăpadă, globuri și farfurii pictate
Căsuța este una dintre atracțiile Târgului de Crăciun din Sibiu, deschis în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027.
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