Pe scurt: Fetițele care susțin echipele Champions din tribune vor disputa primul lor meci de volei sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la Sala Polivalentă Șura Mică. În aceeași sală este programată apoi partida CSU Sibiu – CSM Caransebeș, din Divizia A2 Vest.

Micile Panteruțe din galeria de la Șura Mică vor disputa primul lor meci de volei sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 10:30, la Sala Polivalentă Șura Mică. Potrivit ACS Champions Sibiu, fetițele care susțin echipele clubului din tribune vor intra pe teren în partida Champions Șura Mică – Champions Sibiu.

Pentru micuțele sportive, întâlnirea înseamnă primul serviciu, primul punct și primele aplauze primite din tribună. Clubul estimează că părinții și antrenorii vor trăi debutul cu emoții la fel de mari ca ale copiilor.

„Va fi unul dintre acele meciuri în care câștigă toată lumea. Câștigă copiii, câștigă prietenia, câștigă sportul și, mai ales, câștigă voleiul”, este mesajul transmis înaintea întâlnirii.

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Panteruțele deschid programul de la Sala Polivalentă Șura Mică.

Partida Champions Șura Mică – Champions Sibiu începe la ora 10:30. ACS Champions Sibiu invită comunitatea locală să vină în tribune pentru a le susține pe fetițe la debut.

Invitația îi vizează pe cei care vor să le încurajeze pe micuțele sportive la trecerea din galerie pe teren. „Haideți să le oferim o tribună pe măsura entuziasmului lor!”, au transmis reprezentanții clubului.

În postare, clubul a mulțumit și Comunei Șura Mică pentru sprijinul acordat în ultimii ani.

CSU Sibiu întâlnește CSM Caransebeș de la ora 13:30.

Programul aduce în aceeași sală două generații de jucătoare. În mesajul dedicat evenimentului, clubul și-a exprimat speranța că unele dintre fetițele aflate acum la debut vor ajunge, peste câțiva ani, să joace pentru Sibiul voleibalistic la nivel de senioare.

Câteva ore mai târziu, pe același teren vor evolua și jucătoarele pe care micile Panteruțe le admiră. Meciul CSU Sibiu – CSM Caransebeș, din Divizia A2 Vest, este programat de la ora 13:30, tot sâmbătă, 28 noiembrie 2026.

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