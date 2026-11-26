Pe scurt: Doi tineri din Veseud sunt cercetați pentru retrageri de la bancomate din județul Sibiu și din Făgăraș. La perchezițiile din Merghindeal și Veseud, polițiștii au ridicat probe digitale și bunuri.

Un tânăr de 23 de ani, domiciliat în Veseud, a fost reținut pentru 24 de ore miercuri, 25 noiembrie 2026, într-un dosar privind retrageri de bani cu un card emis pe numele unei societăți, potrivit IPJ Sibiu. Acesta este cercetat pentru abuz de încredere, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

”În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, în perioada 03 martie – 07 martie 2025, doi tineri, unul în vârstă de 23 de ani, iar celălalt în vârstă de 17 ani la data comiterii faptelor, ambii domiciliați în localitatea Veseud, ar fi folosit un card bancar emis în numele unei societăți și ar fi efectuat retrageri de numerar de la ATM-uri”, transmite IPJ Sibiu.

Retragerile ar fi fost făcute de la bancomate din mai multe localități ale județului Sibiu, dar și din municipiul Făgăraș. „Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 24000 de lei.”, a transmis IPJ Sibiu.

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Miercuri, 25 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Merghindeal și Veseud.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au identificat și ridicat mijloace de probă în format digital, precum și bunuri despre care există suspiciunea că ar fi fost dobândite în urma activității infracționale.

Pe baza probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea tânărului de 23 de ani. Cercetările continuă la Serviciul de Investigații Criminale Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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