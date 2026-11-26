De la globuri personalizate cu pietre și coronițe din brad natural până la ornamente lucrate manual, două artizane din Sibiu pregătesc decorațiuni și cadouri pentru Crăciun. Prețurile pornesc de la 20 de lei și ajung la 300 de lei, în funcție de materiale și complexitatea produselor. Unele creații sunt realizate în câteva minute, în timp ce pentru altele este nevoie de zile întregi de muncă.

Dorina Mihaela Iacob și Simona Boar și-au transformat pasiunile în mici afaceri. Fiecare lucrează cu materiale și tehnici diferite, de la pietre culese din natură și crenguțe de brad până la globuri decorate manual. În timp ce unele produse sunt realizate aproape exclusiv la comandă, altele sunt pregătite pentru cei care caută cadouri deosebite de Crăciun.

Tablouri personalizate din pietre și globuri cu tematică de iarnă

Pentru Dorina Mihaela Iacob, pasiunea a început în 2009, ca hobby. „Mi-a plăcut mult ideea de a crea decorațiuni cu pietre, în special faptul că piatra o găsesc gratuit în natură, în toate formele și culorile posibile, și asta o face foarte interesantă pentru mine”, povestește ea.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În 2023, activitatea a devenit ocupația sa full-time. Astăzi, realizează în special tablouri personalizate cu familii, prieteni sau cadre didactice, dar și globuri și căsuțe decorate cu pietre. Pentru acest Crăciun, a pregătit globuri cu pinguini, globuri cu familii, căsuțe cu tematică de iarnă și tablouri cu omuleți de zăpadă. Aproximativ 99% dintre comenzi sunt personalizate, astfel că nu păstrează multe produse pregătite în avans.

„Lucrez mai mereu la foc automat și una din calitățile mele principale este faptul că sunt foarte rapidă. Mă mulez de cele mai multe ori după client”, explică artizana. Prețurile creațiilor Fabi Rocks pornesc de la 35 de lei și ajung, pentru cele mai multe produse, la 100 de lei. Lucrările mai complexe pot costa aproximativ 150 de lei.

Coronițe din brad, aranjamente de Advent și cadouri cu licheni

Simona Boar a început să creeze aranjamente florale în urmă cu aproximativ 13 ani, după ce a realizat singură un decor pentru prima zi de grădiniță a fiului său. După cursuri de artă florală, a început să lucreze cu materiale naturale adunate din pădure și de pe câmp.

Realizează coronițe pentru ușă și masă, aranjamente cu mai multe tipuri de brad și verdețuri, precum și cadouri personalizate cu licheni. Simona evită să repete același model și urmărește ca fiecare produs să fie unic. „Îmi place să am bucuria aia că este un produs unic și nu mai găsești unul la fel”, spune ea.

O decorațiune simplă poate fi realizată în 15-20 de minute, în timp ce aranjamentele complexe necesită până la două ore de muncă. Pentru anumite coronițe, artizana împletește mai întâi nuielele, formează baza și adaugă ulterior elementele decorative. Prețurile pornesc de la 40-50 de lei pentru decorațiunile mici. Un brăduleț din brad natural costă între 80 și 100 de lei, iar piesele elaborate pot ajunge la 200-300 de lei. Printre cele mai căutate produse înainte de Crăciun se numără aranjamentele de Advent cu patru lumânări.

„Degeaba îmi doresc să-i ofer clientului un decor de 300 de lei, dacă bugetul lui este de 80 de lei”, spune Simona, care încearcă să adapteze produsele la posibilitățile fiecărui client.

Comentarii