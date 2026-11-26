Drumuri și Poduri SA Sibiu, compania Consiliului Județean, a montat 782 de parazăpezi pe DJ 106A Sibiu-Păltiniș și își intensifică pregătirile înaintea instalării iernii, potrivit unui anunț publicat de societate.

Foto: captură video Drumuri și Poduri Sibiu

Pe drumurile județului au fost realizate, până în prezent, prisme din material antiderapant însumând 23,98 de tone, iar activitatea continuă. Societatea precizează că stocurile de material antiderapant din depozite sunt asigurate conform legii.

Pregătirea utilajelor de deszăpezire este în curs.

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Foto: captură video Drumuri și Poduri Sibiu

Rețeaua de drumuri județene este monitorizată prin camere de supraveghere plasate în toate zonele județului și prin echipe mobile.

Dispeceratul Drumuri și Poduri Sibiu funcționează permanent, 24 de ore din 24, la numerele de telefon 0269/210.884 și 0742/011.168.

Societatea anunță că urmează constituirea Comandamentului de iarnă și că a organizat, în acest scop, echiparea mijloacelor, configurarea echipelor și asigurarea stocurilor.

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