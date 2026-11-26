Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a montat miercuri, 25 noiembrie, echipament radar pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, în zona nodului rutier de la Aeroportul Internațional Sibiu. Lucrarea a fost anunțată în dispeceratul de trafic al CNAIR, unde apar zilnic restricțiile de pe drumurile naționale.

Montajul s-a făcut între kilometrii 254+450 și 254+650, pe calea 1. Banda a doua a fost închisă până la ora 11:00, iar mașinile au circulat îngreunat pe banda întâi,

Ce nu se știe încă

Mesajul CNAIR nu spune ce fel de radar a fost montat, dacă face parte din sistemul de supraveghere a autostrăzii sau din viitorul sistem e-SIGUR și nici de când va funcționa sau dacă va putea fi folosit pentru amenzi.

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Ce este e-SIGUR

e-SIGUR este sistemul prin care camerele radar fixe ar urma să transmită automat abaterile către Poliție, iar amenzile să ajungă acasă la șoferi. În ianuarie 2026, CNAIR a scos la licitație un contract estimat la 82 de milioane de lei fără TVA pentru 400 de camere video cu radar pe drumurile naționale și autostrăzi.

Pe autostrăzile noi există deja peste 100 de camere de acest tip, dar nu sunt activate, iar pe tronsoanele vechi ale A1, A2 și A3 urmează să fie montate aproximativ 50, potrivit datelor CNAIR citate de Mediafax. Aceleași surse spun că implementarea completă a sistemului ar putea ajunge abia în 2027–2028.

Ce înseamnă pentru șoferi

Până la activarea sistemului, viteza pe A1 este controlată în continuare de Poliția Rutieră, cu radare mobile. Limita pe autostradă este de 130 km/h. În octombrie, un sibian prins cu 211 km/h pe A1 a rămas fără permis.

Tronsonul dintre Sibiu și Sebeș este cunoscut și pentru denivelări: Ora de Sibiu a scris despre „autostrada în valuri” de lângă Sibiu, unde problemele au rămas la zece ani de la redeschidere.

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