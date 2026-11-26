Pe scurt: Liderul AUR este așteptat joi, la ora 11:00, la Parchetul General. Parchetul spune că citația a fost trimisă înainte ca AUR să prezinte raportul despre anularea alegerilor din 2024.

Președintele AUR, George Simion, este așteptat joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, la Parchetul General, unde urmează să fie audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică, potrivit Mediafax.

Liderul AUR a anunțat citația marți seară, într-o postare pe Facebook. A scris că este chemat „în calitate de «suspect»” și a descris citarea drept „răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd”.

Ce spune Simion despre dosar

Întrebat de susținători despre ce dosar este vorba, Simion a răspuns că este vorba despre instigare publică. El spune că a primit citația vineri și că a fost sunat apoi de un polițist de la cercetări penale pe telefonul soției. „Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului”, a mai transmis liderul AUR, care a susținut că nu are alte informații despre dosar.

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Simion leagă citarea de raportul prezentat luni seara de AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Despre acest raport am scris aici.

Replica Parchetului General

Parchetul General spune că procedura de citare a fost făcută vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul.

Parchetul nu a precizat, în informațiile publicate până acum, la ce fapte se referă dosarul.

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