Primarul comunei Gura Râului propune Consiliului Local ca impozitele și taxele locale pentru 2027 să rămână la nivelul din 2026, fără indexarea generală cu 7,3%, potrivit unui anunț publicat joi, 26 noiembrie, pe site-ul Primăriei Gura Râului.
Edilul spune că a făcut propunerea pentru a evita o povară în plus pentru familiile și întreprinzătorii din comună. Tabloul impozitelor și taxelor locale propuse pentru 2027 este anexat anunțului, iar cei interesați îl pot consulta pe site-ul primăriei.
Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Gura Râului. Până la adoptarea hotărârii, nivelul taxelor rămâne o propunere.
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