Pe scurt: Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027. Măsura plafonează marjele la maximum 5% pe lanțul de distribuție și 20% la retail. Au fost aprobate și licențierea importurilor din Ucraina până la 31 decembrie 2027, 314,37 milioane de lei pentru îngrășăminte și 2 milioane de lei pentru crescătorii de Bazna și Mangalița.

Guvernul a aprobat joi, 26 noiembrie, patru măsuri pentru sprijinirea producției românești și protejarea fermierilor, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Pentru consumatori, principala decizie este prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027.

Anunțul a fost făcut de ministru într-o postare pe Facebook, și a fost confirmat apoi în comunicatele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plafonarea, valabilă până la 30 iunie 2027

Potrivit MADR, măsura de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare de bază se prelungește cu șase luni și se aplică până la 30 iunie 2027 inclusiv. Mecanismul nu fixează prețul final la raft și nu impune restricții cantitative. Plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și maximum 20% la retail.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În postarea de pe Facebook, Barbu a scris că prelungirea vizează protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și că Executivul vrea să se asigure că produselor fermierilor români „nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe” în comparație cu cele aplicate produselor similare din import.

Măsura rămâne aplicabilă alimentelor de bază prevăzute în anexa Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023: pâine albă simplă de 300–500 de grame, fără specialități; lapte de vacă de consum de un litru, cu 1,5% grăsime, cu excepția UHT; brânză telemea de vacă vrac; iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, de maximum 200 de grame; făină albă de grâu „000” până la un kilogram; mălai până la un kilogram; ouă de găină calibrul M; ulei de floarea-soarelui până la doi litri; carne proaspătă de pui; carne proaspătă de porc; legume proaspete vrac; fructe proaspete vrac; cartofi proaspeți albi vrac; zahăr alb tos până la un kilogram; smântână cu 12% grăsime; unt până la 250 de grame; magiun până la 350 de grame.

Ministerul invocă datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora, în octombrie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%. Prelungirea are rolul, potrivit MADR, de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilitățile și transportul în prețul final.

La începutul lunii noiembrie, Barbu spunea că plafonarea ar putea fi extinsă de la alimentele de bază la toate alimentele din magazine, după publicarea datelor statistice. Decizia de joi prelungește mecanismul existent. Comunicatele oficiale nu anunță o extindere a listei de produse.

Licențierea importurilor din Ucraina, până la 31 decembrie 2027

Aceeași ordonanță de urgență prelungește cu un an, până la 31 decembrie 2027 inclusiv, mecanismul de licențiere pentru produsele agricole provenite din Ucraina, instituit prin OUG nr. 84/2023. Potrivit MADR, se aplică pentru grâu sau meslin, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, ouă și carne de pasăre.

Barbu a precizat, citat de AGERPRES, că este vorba despre mecanismul de licențiere instituit din 2023, „pentru ca toate cerealele să meargă pe tranzit și să nu rămână pe teritoriul României”. În postarea de pe Facebook, ministrul a legat prelungirea de „dificultățile uriașe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producției”.

Peste 314 milioane de lei pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor

Guvernul a mai aprobat o hotărâre privind un sprijin financiar de urgență de 314.368.047 de lei pentru fermieri, destinat compensării creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Jumătate din sumă vine din fonduri europene, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar cealaltă jumătate de la bugetul de stat, prin MADR.

Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate în 2026 cu grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră, pe baza suprafețelor eligibile determinate la plată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acordarea sumelor este condiționată de documente care atestă achiziția îngrășămintelor în perioada 28 februarie 2026 – data intrării în vigoare a hotărârii, inclusiv.

Măsura a fost anunțată și de premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern. Proiectul de hotărâre figura și pe agenda oficială a ședinței.

Două milioane de lei pentru crescătorii de Bazna și Mangalița

A patra măsură este o schemă de ajutor de minimis de două milioane de lei pentru crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și Mangalița, pentru activitatea din 2026. Cuantumul este de 2.300 de lei pe scroafă pe an, iar fondurile vin din bugetul MADR pe 2026.

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene, în termen de nouă zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Plata este prevăzută până la 23 decembrie 2026, după verificarea documentelor. Printre condiții, crescătorii trebuie să dovedească livrarea spre comercializare a cel puțin patru produși pe scroafă, fătați în 2026, la o greutate de cel puțin opt kilograme pe cap, și să prezinte testul ADN pentru fiecare scroafă de reproducție.

Această hotărâre a figurat, de asemenea, pe agenda ședinței de joi. În comunicatul MADR, Barbu a spus că schema continuă pentru a încuraja creșterea numărului de scroafe de reproducție din rase românești: „Ne dorim să păstrăm aceste rase românești și să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România.”

Comentarii