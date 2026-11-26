Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că valabilitatea unui plan urbanistic, inclusiv a unui PUZ, aflat în vigoare la data începerii procedurii de autorizare se extinde de drept și atunci când, înainte de emiterea autorizației de construire, autoritatea publică locală revocă actul prin care a fost aprobat planul, pe motiv că ar fi nelegal. Decizia nr. 91/2026, pronunțată pe 21 septembrie, este obligatorie pentru instanțe, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 922 din 3 noiembrie 2026.

Ce a stabilit Înalta Curte

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost sesizat de Curtea de Apel Constanța și a interpretat art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și art. 28 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016.

În dispozitiv, Înalta Curte stabilește că „valabilitatea documentației de urbanism în vigoare la data de început a procedurii de autorizare se extinde de drept și în situația în care, ulterior acestui moment, dar anterior emiterii autorizației de construire, autoritatea publică locală a procedat la revocarea actului administrativ de aprobare a documentației de urbanism pe considerente de nelegalitate”.

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Procedura începe cu cererea pentru certificatul de urbanism

În motivare, judecătorii arată că procedura de autorizare a lucrărilor de construire începe odată cu depunerea cererii pentru certificatul de urbanism, iar autorizația de construire este actul final al aceleiași proceduri. Extinderea de drept a valabilității documentației de urbanism se produce, potrivit deciziei, la momentul demarării procedurii, în perioada în care documentația era în vigoare. Instanța supremă reține că legea vorbește despre „valabilitate”, nu doar despre prelungirea unui termen, și că această protecție acoperă și revocarea planului, nu numai expirarea perioadei lui de valabilitate.

Decizia este obligatorie pentru toate instanțele

Decizia nu privește un caz din Sibiu, Mediaș sau Tulcea, ci o chestiune de drept dezlegată pentru toate instanțele. Completul a fost prezidat de judecătoarea Elena Diana Tămagă, președintele Secției de contencios administrativ și fiscal. Sesizarea Curții de Apel Constanța a fost înregistrată la Înalta Curte cu nr. 868/1/2026.

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