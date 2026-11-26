Icoana relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu de la Mănăstirea Berivoi, județul Brașov, a fost adusă joi, 26 noiembrie, spre închinare în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Credincioșii au posibilitatea să o cinstească până la finalul Zilelor Șaguniene, pe 5 decembrie 2026, potrivit Mitropoliei Ardealului.

În icoană se află un fragment din moaștele sfintei. Icoana relicvar a fost dăruită mănăstirii de la poalele Munților Făgăraș, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, la ceremonia de proclamare locală a canonizării, oficiată pe 16 august 2026.

Icoana a fost adusă în Catedrala Mitropolitană în prezența membrilor administrației eparhiale, a slujitorilor lăcașului de cult, a protopopilor și preoților din județul Sibiu.

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Foto: Mitropolia Ardealului

Vicarul mitropolitan Cristian Vaida: „Un martiriu al răbdării în suferințe”

Ce este icoana relicvar

Icoana relicvar este o icoană în care este păstrat un fragment din moaștele unui sfânt. În cazul de față, icoana Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu conține un fragment din moaștele acesteia.

Un cuvânt duhovnicesc despre viața mărturisitoare și jertfelnică a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu a rostit pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

„Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu nu a fost condamnată la moarte la Constantinopol, însă au urmat pentru ea 15 ani în care a purtat în sufletul ei de mamă și de soție drama aceasta și suferința aceasta atât de adâncă. A fost un martiriu al răbdării în suferințe, în care nu și-a pierdut credința ci, dimpotrivă, cu atâta dragoste față de soț, prin dragostea de mamă, a dus înapoi în Țara Românească și a așezat la loc de mare cinste rămășițele pământești ale vrednicului domnitor și sfânt Constantin Brâncoveanu și, în același timp, dragostea și credința ei s-au arătat în lucrarea iubirii și edificării altor biserici, în grija față de cei sărmani și toată această dragoste mărturisitoare a rămas o pagină de lumină pentru noi și pentru toate generațiile care vin”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Foto: Mitropolia Ardealului

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost soția Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. S-a născut în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în familia postelnicului Neagu din Negoești, și a trecut la Domnul în decembrie 1729. A fost canonizată în 2025, iar ziua de prăznuire este 16 august, aceeași dată la care sunt cinstiți soțul ei, cei patru fii și sfetnicul Ianache, potrivit Basilica.ro.

Joi seara, 26 noiembrie, de la ora 18.00, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu se săvârșește slujba Privegherii în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Comunicatul Mitropoliei nu precizează un program zilnic de închinare, ci doar că icoana rămâne la Catedrală până pe 5 decembrie 2026.

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