Jessica Maria Coțofană are doar 10 ani și a lansat în noiembrie a doua melodie din repertoriul personal, „O lume de poveste”. Fetița este din Avrig, iar videoclipul piesei a fost filmat la Povestea Calendarului din Porumbacu de Sus.
O piesă scrisă special pentru ea
Melodia este compusă de Codruț Croitoru, pe versurile lui Marius Ionescu, potrivit unui comunicat de presă transmis redacției. Videoclipul oficial a fost realizat de LUMN și poate fi urmărit pe YouTube.
▶ Vezi pagina acestui video: La doar 10 ani, o fetiță din Avrig își lansează a doua melodie: „O lume de poveste” — VIDEO
Decorurile de la Povestea Calendarului se potrivesc cu titlul piesei: aripi albe uriașe, un pian vechi, un trenuleț colorat și o căsuță pe care scrie „Fata de poveste”. Jessica apare în cadre îmbrăcată într-o rochie în culorile curcubeului, iar în altele într-o rochie neagră cu paiete.
Studiază canto la Sibiu
Jessica studiază canto la Studio Canto „Domy Music Star”, cu Dominique Simionescu, sibianca ce a întors trei scaune la Vocea României în această toamnă. Fetița face pregătire și la Palatul Copiilor Sibiu.
Sibiul are tot mai multe voci tinere care urcă pe scene mari. Recent, și Cristiana Sofia Damian, puștoaica din Sibiu care a cucerit Mamaia, a ajuns pe scena Vocea României.
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