Pe scurt: Ruxandra Cibu Deaconu a trimis cereri de informații publice maternităților din Sibiu și Iași pentru a afla dacă respectă dreptul femeilor de a avea un însoțitor la naștere. Demersul vine după sesizările primite de la mame.

Ruxandra Cibu Deaconu a trimis cereri de informații publice maternităților din Sibiu și Iași, pentru a afla dacă femeile pot naște alături de persoana pe care și-o aleg. Ea a anunțat demersul într-o postare pe Facebook, după ce mai multe mame i-au semnalat că acest drept nu este respectat.

Potrivit acesteia, unele maternități ignoră întrebările viitoarelor mame despre posibilitatea de a avea partenerul alături la naștere. „Mi-au scris foarte multe mame că dreptul la însoțitor la naștere încă nu se respectă, iar acum aștept ca fiecare maternitate să spună, negru pe alb, dacă le lasă pe femei să nască alături de persoana pe care și-o aleg”, a scris Ruxandra Cibu Deaconu.

Refuzul însoțitorului trebuie justificat în scris

Ruxandra Cibu Deaconu precizează că, din 16 noiembrie 2026, Legea 214/2026 le dă viitoarelor mame dreptul să își aleagă însoțitorul. Maternitatea poate refuza accesul acestuia doar pentru un motiv medical sau epidemiologic, consemnat în scris, arată ea.

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Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre promulgarea legii privind însoțitorul în travaliu, inițiată de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu.

Cererile trimise spitalelor urmăresc obținerea unor răspunsuri scrise despre respectarea dreptului la însoțitor la naștere. Fiind solicitări de informații publice, spitalele au un termen legal în care trebuie să răspundă, subliniază autoarea postării.

Cererile vor ajunge și la alte maternități din țară

După primele solicitări expediate către maternitățile din Iași și Sibiu, urmează cele din Alexandria, Botoșani, Brăila, Hunedoara, Suceava, Brașov și maternitatea Filantropia din București. Ruxandra Cibu Deaconu le cere femeilor să îi semnaleze în continuare unde le-a fost refuzat dreptul, precizând numele spitalului.

„Nu caut vinovați în maternități, vreau doar ca dreptul ăsta să se respecte la internare”, a scris ea.

Ruxandra Cibu Deaconu susține că verificarea respectării legii ar fi trebuit făcută de Ministerul Sănătății și îl critică pe Rogobete: „Verificarea ar fi trebuit s-o facă Ministerul Sănătății, dar domnul Rogobete e prea ocupat cu filmulețele lui. A picat deja testul moțiunii, iar PSD tot nu vrea să-l retragă. Dacă semnalul Parlamentului nu i-a ajuns, măcar să respecte legile pe care Parlamentul le votează.”

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