Pe scurt: Președintele participă joi la Consiliul European extraordinar despre bugetul multianual al UE și la reuniunea „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Giorgia Meloni.

Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde liderii UE discută bugetul Uniunii pentru perioada 2028–2034, potrivit Mediafax.

Programul de la Bruxelles

De la 10:15, Nicușor Dan ia parte la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o prezidează împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. De la 11:00 participă la Consiliul European extraordinar. Agenda lui mai include Euro Summit în format incluziv, o întâlnire a Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și un dejun de lucru în format UE-27.

Poziția României

Miercuri, președintele a discutat cu reprezentanți ai ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, iar poziția României în negocieri a fost stabilită. Marți, la Administrația Prezidențială a avut loc o consultare publică cu societatea civilă, mediul de afaceri și cel academic.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european”, a spus Nicușor Dan. El a mai transmis că România analizează cu atenție propunerile privind noi resurse proprii ale UE și că vrea finanțare adecvată atât pentru politica de coeziune, cât și pentru competitivitate, apărare și extinderea europeană. Președintele estimează că negocierile vor fi dificile și că este nevoie de mai multă solidaritate.

Ieri am scris despre suspendarea procedurii de deficit excesiv pentru România.

Comentarii