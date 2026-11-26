Circulația trenurilor pe magistrala care leagă Mediașul și nordul județului Sibiu de Brașov și București a fost oprită aproape opt ore, în noaptea de miercuri spre joi, după ce pantograful locomotivei unui tren de marfă s-a rupt între stațiile Beia (județul Brașov) și Mureni (județul Mureș). Trei trenuri de călători au fost anulate, iar alte șase au avut întârzieri între 234 și 462 de minute, potrivit CFR SA, citată de Mediafax.

Secțiunea Beia – Mureni face parte din Magistrala 300, pe care circulă trenurile dintre Brașov, Sighișoara, Mediaș, Copșa Mică și mai departe spre Cluj. Pe aici trec trenurile care leagă Mediașul și Dumbrăveniul de Brașov și București prin Sighișoara.

Ce s-a întâmplat

Incidentul s-a produs miercuri, 25 noiembrie, la ora 22:05, la kilometrul feroviar 269+700, pe firul II. Pantograful locomotivei unui tren de marfă operat de Carpatica Feroviar România s-a rupt, iar circulația a fost întreruptă, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Trenurile nu au putut fi deviate pe celălalt fir, închis pentru lucrări de modernizare, potrivit Monitorul Expres. Echipele Regionalei CFR Brașov au lucrat toată noaptea, cu două drezine pantograf aduse de la Rupea și Sighișoara. Intervenția s-a încheiat joi la 05:45, iar circulația pe firul II a fost reluată la 05:47.

Trenurile afectate

Anulate:

R 3530 și R 3532, pe toată distanța;

R 2564, pe distanța Beia – Sighișoara.

Cu întârzieri:

R 3535 (CFR Călători) – 462 de minute;

IRN 1644 (CFR Călători) – 353 de minute;

IR 16536 (InterRegional Călători) – 334 de minute;

IRN 1643 (CFR Călători) – 289 de minute;

IR 16537 (InterRegional Călători) – 246 de minute;

R 3528 (CFR Călători) – 234 de minute.

Nordul județului Sibiu e afectat

Pentru Mediaș, Dumbrăveni și localitățile de pe Târnava Mare, linia prin Sighișoara este drumul cel mai scurt cu trenul spre Brașov și București. Cât timp unul dintre cele două fire rămâne închis pentru modernizare, un singur incident pe firul rămas oprește toată circulația, cum s-a întâmplat miercuri noapte.

Din 13 decembrie intră în vigoare noul Mers al Trenurilor. Călătorii pot verifica situația trenurilor la INFO CFR, la numărul 021 9521, în aplicația „Trenul Meu” și pe site-ul CFR Călători.

Comentarii