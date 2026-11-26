Noi indicii ies la iveală în cazul incendiului izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la un saivan de la ieșirea din localitatea Sărata. După ce pompierii sibieni au stabilit oficial că focul a fost pus intenționat, informații obținute pe surse arată cum ar fi acționat autorul, dar și faptul că proprietarul ar bănui deja cine se află în spatele incidentului.

Flăcările au cuprins un fânar pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, iar în urma incendiului au ars circa 50 de tone de fân, un tractor și o remorcă. La fața locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD, fără să fie înregistrate victime.

CITIȚI ȘI: Incendiul de la saivanul din Sărata a mistuit 50 de tone de fân și utilajele. Focul ar fi fost pus intenționat

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Focul, pus intenționat: proprietarul bănuiește cine e autorul

Potrivit surselor Ora de Sibiu, în zona în care a luat foc saivanul nu există nicio sursă de curent electric, astfel că varianta unui scurtcircuit a fost exclusă din start. Mai mult, la fața locului nu au fost găsite urme de benzină sau alte substanțe inflamabile, ci doar o brichetă sau un chibrit. Focul ar fi pornit chiar din mijlocul baloților de fân, semn că cineva ar fi aruncat o sursă aprinsă în interior.

Există și indicii privind momentul în care s-ar fi produs fapta. O cameră de supraveghere amplasată în apropierea saivanului, care pornește automat atunci când detectează mișcare, a început să înregistreze cu puțin timp înainte de izbucnirea flăcărilor, apoi s-a oprit. La câteva minute distanță, dispozitivul a pornit din nou, odată cu declanșarea incendiului.

Potrivit acelorași surse, suspiciunile conturate după incident ar viza chiar o persoană apropiată. Proprietarul saivanului s-ar afla în prezent în proces de divorț, iar în trecut ar mai fi existat un conflict în urma căruia i-ar fi fost provocate anumite pagube materiale.

În astfel de situații, în care se stabilește că focul a fost pus intenționat, polițiștii se sesizează din oficiu și deschid un dosar penal pentru distrugere prin incendiere. Aceștia urmează să afle cine a fost autorul.

Comentarii