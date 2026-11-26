Meteorologii au emis joi, 26 noiembrie, o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului în județul Sibiu, valabilă până la ora 18:00, cu rafale de 50–70 km/h, potrivit Agerpres, care citează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Avertizarea vizează localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu și Boița.

Cod portocaliu de viscol în munți, în alte două județe

ANM a emis în același timp o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol, valabilă până la ora 15:00, pentru zonele montane înalte din județele Caraș-Severin și Hunedoara. La altitudini de peste 1.800 de metri, ninsoarea va fi însoțită de vânt puternic, cu rafale de 85–120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

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Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

Vremea se schimbă și în minivacanța de 1 Decembrie

Pentru următoarele zile, meteorologii anunță ploi și ninsori la Sibiu, iar temperaturile coboară în minivacanța de 1 Decembrie. Detalii găsești în articolul nostru despre vremea din minivacanța de 1 Decembrie la Sibiu.

Printre alte avertizări recente, ANM a anunțat și cod galben de vreme rea la Sibiu, cu ninsori viscolite și vânt.

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