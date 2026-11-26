Doar 28,8% dintre candidații din județul Sibiu au luat permisul de conducere din prima încercare în 2025, adică 2.263 din 7.851, arată raportul anual al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Media națională a fost de 34,2%, iar Sibiul se află pe locul 34 din 42 de județe, după ce promovabilitatea a scăzut al doilea an la rând.

Ora de Sibiu a luat rapoartele DGPCI din ultimii șapte ani, din 2019 până în 2025, și a comparat Sibiul cu restul țării, cu județele vecine și școlile de șoferi între ele. Datele vin în plin blocaj la Permise Sibiu, unde candidații așteaptă aproape trei luni pentru proba de traseu.

Ce înseamnă „din prima”

DGPCI numără un candidat ca admis doar dacă trece și proba teoretică, și traseul la prima prezentare. Cine pică sala sau traseul și reușește la a doua încercare intră la respinși în această statistică. De aceea procentele sunt mici peste tot în țară, în jur de 34–36% în fiecare an.

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Pe înțelesul tuturor: dintr-o grupă de 10 colegi de la școala de șoferi, la Sibiu aproape 3 iau permisul din prima. În Alba, primul județ din țară, aproape 5.

Sibiul a fost mereu sub media țării

Sursa: DGPCI. Grafic: Ora de Sibiu

În niciunul dintre cei șapte ani analizați Sibiul nu s-a apropiat de media națională. Cel mai slab an a fost 2020, cu 23% și locul 41 din 42, când diferența față de media țării a ajuns la aproape 12 puncte procentuale. În 2019, Sibiul era pe locul 39, cu 26%.

A urmat o revenire: 30,8% în 2021, 31,3% în 2022 (locul 32) și aproximativ 31,2% în 2023. De atunci, procentul scade din nou: 30% în 2024 (locul 31) și 28,8% în 2025 (locul 34). În aceeași perioadă, media națională a rămas aproape constantă, între 34,2% și 36,5%.

Vecinii o duc mult mai bine

Sursa: DGPCI. Grafic: Ora de Sibiu

Alba, care are primul loc din țară, a avut în 2025 o promovabilitate de 48,6%, iar Vâlcea, de 48,4%. Dintre județele din jur, doar Brașovul stă puțin mai rău decât Sibiul, cu 28,5%. Mureșul are 30,6%, Hunedoara 36,7%, iar Clujul 43,1%.

Diferența nu e doar statistică. Dacă Sibiul ar fi avut în 2025 rata din Alba, ar fi luat permisul din prima aproximativ 3.820 de candidați, cu circa 1.550 mai mulți. Fiecare dintre ei ar fi avut o programare în minus la sală sau la traseu, într-un serviciu în care locurile pentru examen sunt deja ocupate până în februarie.

Școlile de șoferi: de la 9,5% la 76,6%

Raportul DGPCI arată rezultatele pentru fiecare școală și instructor autorizat din județ, peste 70 de intrări. Diferențele sunt mari, mai ales la școlile cu peste 100 de candidați pe an.

Sursa: DGPCI. Grafic: Ora de Sibiu

Cel mai mare procent l-a avut ASTE FIL SRL: 131 de candidați admiși din prima din 171, adică 76,6%, de peste două ori și jumătate media județului. Urmează Auto Tarcea (45,7%), Combi Driver (39%), Prima Trans (37%) și Margarit Drive and Go (36,5%).

La polul opus, la Admis Driver au trecut din prima 12 din 126 de candidați (9,5%), iar la Cazacu Carmencita SRL, 12 din 124 (9,7%). Sub 20% au mai avut, printre școlile mari, Rucarean Mariusalin PFA (13,5%), Autocis Com (16,4%) și Braga Bty Car (17,8%).

Cele mai mari cinci școli din județ, AMSO, Autoprest, Prima Trans, Trans Grup Agapia și Elit Drive, au dus la examen 3.575 de candidați, aproape jumătate din total. Toate au fost peste media județului, dar sub media națională, cu excepția Prima Trans, care o depășește. AMSO, cea mai mare școală, cu 1.070 de candidați, a avut 33,2%.

Mai mult de jumătate dintre școlile și instructorii din raport (39 de intrări, cu 2.065 de candidați în total) au avut sub 20% promovare din prima, iar doar nouă au depășit media națională.

Ce nu arată aceste date

Statistica măsoară rezultatul final la examen, dar nu spune de ce candidații dintr-un județ pică mai des decât în altul: pregătirea de la școală, dificultatea traseelor, exigența examinatorilor sau numărul de ore făcute de cursanți pot conta toate. Procentele școlilor mici, cu câteva zeci de candidați, se pot schimba mult de la un an la altul.

Datele nu spun nimic nici despre dosarul de corupție de la Permise Sibiu, în care procurorii anchetează presupuse șpăgi pentru permise, buletine și înmatriculări. Raportul pentru 2025 acoperă o perioadă de dinaintea anchetei, iar cel pentru 2026, care va arăta și efectul crizei de personal, va fi publicat de DGPCI abia anul viitor.

Între timp, Prefectura încearcă să reducă cozile: polițiști din Alba lucrează deja la Permise Sibiu, iar între 7 și 18 decembrie programul de lucru cu publicul se prelungește până la ora 20:00.

Cum am făcut analiza

Am folosit rapoartele „Promovabilitate la prima examinare pe școli” publicate de DGPCI pentru anii 2019–2025, în care sunt incluși candidații la prima examinare pentru fiecare dosar de școlarizare, fără dosarele de redobândire a permisului. Pozițiile în clasament sunt calculate de Ora de Sibiu pe baza totalurilor pe județe, inclusiv București. Raportul pentru 2023 este publicat ca document scanat, așa că totalul pentru Sibiu din acel an (7.270 de candidați, 2.267 admiși) a fost calculat de redacție din tabelul școlilor și poate avea mici abateri.

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