Peste 150 de oameni au umplut miercuri seara o sală din Sibiu la dezbaterea „Împreună vorbim despre ce doare”, dedicată violenței împotriva femeilor. Despre numărul participanților a scris deputatul USR Adrian Echert, într-o postare pe Facebook.
Întâlnirea a fost organizată de USR Sibiu și de Femei în politică și a deschis cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, după cum a arătat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, prezentă în sală, în propria postare pe Facebook. Mesajul campaniei, spune ea, e că violența domestică nu este o problemă privată.
Cine a vorbit în sală
Seara a reunit, după cum anunțam încă de duminică, un preot, medici, psihologi și o avocată. Adrian Echert, care nu a putut fi prezent, le-a mulțumit Mariei Scarlat, pentru inițiativă, și părintelui Constantin Necula, care a vorbit despre ce poate face o comunitate atunci când o femeie și copiii ei au nevoie de ajutor. „Uneori, sprijinul înseamnă să te îngrijești ca acei copii să aibă ce mânca și cu ce se îmbrăca pentru școală chiar a doua zi”, a scris parlamentarul.
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Ceilalți invitați au vorbit, din experiența lor, despre sănătate, despre urmările abuzului și despre căile prin care o femeie poate cere protecție, potrivit lui Echert. Printre ei s-au numărat medicul Adriana Radu, psihoterapeuta Ioana Micu și avocata Mădălina Scutelnicu, anunțați la dezbatere.
66 de femei ucise într-un an în România
Ruxandra Cibu Deaconu amintește că, anul trecut, în România au fost ucise 66 de femei, iar fiecare caz „ne privește pe toți”: vecini, rude, colegi, pentru că aproape niciodată violența nu vine din senin. Senatoarea spune că s-a bucurat să vadă cât de multă lume a venit să asculte și să întrebe.
Echert a transmis că și-ar dori ca o femeie care trece acum prin violență să afle că sala a fost plină și că printre cei prezenți sunt oameni la care poate apela.
Unde poți cere ajutor
Cei care trec prin violență sau cunosc pe cineva aflat în această situație pot suna gratuit, non-stop, la numărul 0800 500 333. În caz de pericol imediat, se sună la 112.
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