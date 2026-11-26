Peste 150 de oameni au umplut miercuri seara o sală din Sibiu la dezbaterea „Împreună vorbim despre ce doare”, dedicată violenței împotriva femeilor. Despre numărul participanților a scris deputatul USR Adrian Echert, într-o postare pe Facebook.

Întâlnirea a fost organizată de USR Sibiu și de Femei în politică și a deschis cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, după cum a arătat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, prezentă în sală, în propria postare pe Facebook. Mesajul campaniei, spune ea, e că violența domestică nu este o problemă privată.

Foto: Adrian Echert / Facebook

Cine a vorbit în sală

Seara a reunit, după cum anunțam încă de duminică, un preot, medici, psihologi și o avocată. Adrian Echert, care nu a putut fi prezent, le-a mulțumit Mariei Scarlat, pentru inițiativă, și părintelui Constantin Necula, care a vorbit despre ce poate face o comunitate atunci când o femeie și copiii ei au nevoie de ajutor. „Uneori, sprijinul înseamnă să te îngrijești ca acei copii să aibă ce mânca și cu ce se îmbrăca pentru școală chiar a doua zi”, a scris parlamentarul.

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Ceilalți invitați au vorbit, din experiența lor, despre sănătate, despre urmările abuzului și despre căile prin care o femeie poate cere protecție, potrivit lui Echert. Printre ei s-au numărat medicul Adriana Radu, psihoterapeuta Ioana Micu și avocata Mădălina Scutelnicu, anunțați la dezbatere.

Foto: Adrian Echert / Facebook

66 de femei ucise într-un an în România

Ruxandra Cibu Deaconu amintește că, anul trecut, în România au fost ucise 66 de femei, iar fiecare caz „ne privește pe toți”: vecini, rude, colegi, pentru că aproape niciodată violența nu vine din senin. Senatoarea spune că s-a bucurat să vadă cât de multă lume a venit să asculte și să întrebe.

Echert a transmis că și-ar dori ca o femeie care trece acum prin violență să afle că sala a fost plină și că printre cei prezenți sunt oameni la care poate apela.

Foto: Ruxandra Cibu Deaconu / Facebook

Unde poți cere ajutor

Cei care trec prin violență sau cunosc pe cineva aflat în această situație pot suna gratuit, non-stop, la numărul 0800 500 333. În caz de pericol imediat, se sună la 112.

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