Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sibiu a aprobat miercuri, 25 noiembrie, un plan separat pentru protecția persoanelor fără adăpost în perioadele cu temperaturi extreme, viscol sau alte fenomene periculoase, alături de planul de măsuri pentru iarna 2026–2027, a anunțat Prefectura Sibiu.

Ședința ordinară a fost convocată și condusă de prefectul Gheorghe-Florian Giubega, președintele comitetului. Au participat cei doi vicepreședinți ai CJSU, inspectorul-șef al ISU Sibiu, Laurențiu Anastasiu, și vicepreședintele Consiliului Județean, Paul Kuttesch, precum și reprezentanți ai serviciilor deconcentrate și ai Ministerului Afacerilor Interne.

Ce au aprobat instituțiile

Potrivit Prefecturii, membrii comitetului au analizat și au aprobat prin hotărâre trei documente:

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planul de activități al CJSU Sibiu pentru anul 2027;

planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2026–2027;

planul de măsuri pentru protecția persoanelor fără adăpost în perioadele cu temperaturi extreme, fenomene hidrometeorologice periculoase și alte situații care le pot pune în pericol sănătatea sau viața.

Ședința ordinară a CJSU Sibiu, miercuri, 25 noiembrie 2026. Foto: Prefectura Sibiu

De la adăpost și hrană, la îngrijiri medicale de urgență

Prefectul spune că oamenii fără locuință sunt cei mai expuși în zilele cu vreme extremă și că planul integrat ar trebui să facă instituțiile să lucreze coordonat.

„Prin acest plan integrat ne asigurăm că toate instituțiile responsabile acționează coordonat, rapid și eficient, oferind de la adăpost și hrană până la îngrijiri medicale de urgență” Gheorghe-Florian Giubega, prefectul județului Sibiu

Aplicarea planurilor revine autorităților publice locale și instituțiilor care se ocupă de ordinea publică și de asistența medicală de urgență. Din punct de vedere operațional, răspund comitetele locale pentru situații de urgență, adică primăriile din fiecare localitate.

Comunicatul nu precizează câte locuri de adăpost sunt disponibile în județ și nici de la ce temperatură se activează măsurile. În august, Primăria Sibiu spunea că Adăpostul de Noapte al orașului are 40 de locuri și că Poliția Locală identificase 10 oameni ai străzii în 2026, față de 28 în 2024.

La ședință au participat reprezentanții serviciilor deconcentrate și ai MAI. Foto: Prefectura Sibiu

Documentele, publicate înainte de ședințe

La finalul ședinței, prefectul a anunțat că temele comitetului vor fi prezentate de acum în sinteză, iar documentele și datele vor putea fi consultate dinainte pe site-urile Instituției Prefectului și ISU Sibiu.

Ședința a avut loc în prima săptămână cu ninsori la munte și polei. Meteorologii au anunțat polei, ninsori și vânt puternic până vineri.

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