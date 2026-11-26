Cu o lună înainte de sărbători, crescătorii din județul Sibiu care și-au scos porcii la vânzare și cer între 13 și 16 lei pe kilogramul în viu. Unii au coborât prețul chiar la 10 lei ca să scape de animale. Cei care au vândut au dat totul în câteva săptămâni, unii cu rezervări. Alții spun că telefonul sună, dar nimeni nu vine să cumpere.

Ani la rând, porcul tăiat în curte a fost centrul Crăciunului la sat. Anul acesta, cine vrea să-l cumpere are de unde alege. Am sunat la cinci crescători din județ care și-au pus porcii la vânzare și i-am întrebat cât cer, câți au vândut și cum merg lucrurile față de anii trecuți.

Diferențele de preț nu sunt mari, dar în buzunarul cumpărătorului contează. Un porc de 100 de kilograme costă între 1.300 și 1.600 de lei, în funcție de cât cere crescătorul. Unul de 200 de kilograme poate ajunge la peste 3.000 de lei.

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„Tot sună, dar când aude, nu mai zice nimic”

Văduva Cătălina are cinci porci în ogradă, crescuți de anul trecut. „Îi creștem noi acasă, nu-i cumpărăm”, ține ea să precizeze. Are animale de toate mărimile, „și la 100, la 100 și ceva, la 200 de kilograme”, și cere 13 lei pe kilogram.

E mai puțin decât în alți ani, dar nici reducerea n-a ajutat. „Păi nu se vând. Nici anul trecut n-am vândut mult”, spune femeia. Anunțul e pus din noiembrie, iar de atunci n-a venit nimeni să cumpere. „Tot sună, dar când aude, nu mai zice nimic.”

La fel stau lucrurile pentru Cristina, care încearcă pentru prima dată să vândă porci. Nu și-a stabilit încă un preț și se uită la ce cer vecinii. „Să știți că n-am vândut niciunul. Prin sat se cere 15 lei”, spune ea.

La alții, porcii s-au dat într-o lună

Alți crescători au avut mai mult noroc. Viorel a scos la vânzare trei porci, iar fratele lui încă doi. I-a dat cu 14 lei kilogramul și nu mai are niciunul. „S-au vândut porcii pe o lună”, spune el.

Radu a cerut cel mai mult dintre toți crescătorii cu care am vorbit, 16 lei pe kilogram, și n-a lăsat nimic din preț față de anii trecuți. A avut totuși rezervări și și-a vândut toți cei șase porci. Până la anul nu mai are alții.

Crește porci de vreo șase ani și are două scroafe. Deși el și-a vândut toți porcii, spune că vânzările merg tot mai prost, iar vina ar fi a cărnii ieftine din import. „Ne merge foarte prost din cauza porciilor care-i aduc din Ungaria, la prețuri de nimic, și mâncăm produse proaste”, explică el.

Cu 10 lei kilogramul, a scăpat de toți

Cristina M. a mers pe altă cale. E și ea la primul an. A crescut cinci-șase porci de la purcei și, ca să-i vândă, a coborât prețul la 10 lei pe kilogram, cel mai mic pe care l-am găsit. A reușit să-i vândă pe toți, mai puțin unul. „Eu nu mai am. I-am dat. Eu mai am unul pentru mine”, spune ea.

Porcii ei au avut între 150 și 170 de kilograme, așa că fiecare a costat între 1.500 și 1.700 de lei. Chiar și așa, femeia spune că vânzările nu au mers mai bine decât se aștepta.

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