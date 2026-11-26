Siguranța pietonilor și a șoferilor de pe Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) din Sibiu, a fost adusă în atenția administrației locale la finalul ședinței Consiliului Local din 26 noiembrie. Consilierul local PSD Corina Bokor a semnalat pericolul reprezentat de un panou publicitar amplasat pe zona verde mediană a bulevardului, în imediata apropiere a unei treceri de pietoni, solicitând relocarea acestuia.

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▶ Vezi pagina acestui video: Primăria obligă o firmă să mute un panou publicitar care blochează vizibilitatea pe Bulevardul Mihai Viteazul: „Are termen 10 zile” — VIDEO

Problema a fost ridicată de locuitorii din cartierul Hipodrom în cadrul unor întâlniri desfășurate la începutul acestei luni, oamenii reclamând faptul că panoul publicitar blochează câmpul vizual în trafic și crește riscul de accidente.

„Un aspect semnalat a fost legat de un panou publicitar amplasat în apropiere de Casa de Asigurări de Sănătate, în zona de mijloc, în zona verde. Acel panou a fost mutat, dar a reapărut anul trecut. Cu siguranță Poliția Rutieră poate să prezinte accidentele sau posibilele accidente care s-ar fi putut produce dacă nu se frâna la timp. Acel panou obturează vizibilitatea și nu prezintă siguranță, iar dorința este să fie mutat în partea dreaptă a trotuarului. Mai sunt panouri în zona mediană, dar nu sunt treceri de pietoni acolo. Acesta prezintă un pericol”, a transmis Corina Bokor, consilier PSD.

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În replică, reprezentanții Primăriei Sibiu au confirmat că situația este deja în curs de soluționare. Potrivit municipalității, firma de publicitate care deține panoul a fost notificată oficial cu privire la problemele de vizibilitate create pe Bulevardul Mihai Viteazul și are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a-l muta din acel amplasament.



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