Trei persoane — doi bărbați, de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii, și o femeie de 34 de ani — au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate sub acuzația că ar fi atras într-o capcană, ar fi sechestrat, ar fi drogat cu forța și ar fi filmat, pentru șantaj, o persoană cu un rol important în administrația publică locală a municipiului Baia Mare, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Comunicatul oficial nu identifică persoana vătămată pe nume, ci o descrie ca pe cineva cu un rol important în administrația publică locală a municipiului Baia Mare, județul Maramureș, și în cadrul unui partid politic. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că este vorba despre primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș (PSD). Informația că victima este primarul municipiului a fost confirmată, tot din surse judiciare, de Mediafax și a fost preluată și de Adevărul. Până la momentul redactării, Primăria Baia Mare și edilul nu au publicat o reacție oficială pe această temă.

Cei trei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În sarcina a doi dintre ei, un bărbat și o femeie, procurorii au reținut și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

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Ce susțin procurorii

În cursul anului 2026, cei trei ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a constrânge persoane cu putere decizională și influență să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor, arată DIICOT.

Cei doi bărbați, deținători ai mai multor societăți comerciale care ar fi fost amendate pentru mai multe deficiențe și cărora li s-ar fi oprit temporar activitatea de către angajați ai primăriei, ar fi considerat că situația a fost generată de acțiunile persoanei vătămate, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței politice.

În luna septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii să abordeze victima și să o atragă în locuința sa din municipiul București.

În noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026, victima ar fi ajuns la adresa din București, unde cei doi bărbați, purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri. Pentru a o împiedica să ceară ajutor, i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș. Totodată, pentru a o umili, i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunea ar fi fost întreruptă după ce aceștia au auzit zgomote la ușa apartamentului.

În acest context, doi dintre inculpați ar fi forțat victima să prizeze cocaină, pe care femeia ar fi achiziționat-o special în acest scop. Procurorii spun că întreaga scenă, în care persoana vătămată s-ar fi aflat în ipostaze degradante și ar fi consumat droguri de mare risc, ar fi fost înregistrată, pentru a realiza un film care să poată fi folosit la șantajarea acesteia.

Prin aceste acțiuni, cei trei ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să îi ceară unui jurnalist să elimine de pe conturile sale de socializare mai multe înregistrări în care acesta ar fi discreditat familia celor doi bărbați și afacerile lor. Potrivit DIICOT, victima ar fi acceptat și ar fi îndeplinit aceste cerințe în perioada următoare.

Percheziții și arestare preventivă

Polițiștii au efectuat, marți, 24 noiembrie, șapte percheziții — două în București și cinci în Baia Mare, potrivit comunicatului Poliției Române, reluat de AGERPRES. Au fost găsite și ridicate călușul folosit, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe și alte mijloace de probă.

Miercuri, 25 noiembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea celor trei persoane. În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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