Locuitorii din Cristian ar putea cumpăra pomi de Crăciun cu 20 de lei bucata, TVA inclus, dacă Consiliul Local aprobă joi, 27 noiembrie, proiectul de hotărâre care prevede exploatarea și vânzarea către populație a 250 de pomi din pășunea comunei: 150 de molizi și 100 de brazi.

Proiectul de hotărâre nr. 126/2026 a fost publicat de Primăria Cristian pe 25 noiembrie și intră la vot în ședința extraordinară a Consiliului Local.

De unde se iau pomii

Potrivit proiectului, inițiat de primarul Claudiu-Gheorghe Pâșu, pomii se vor ridica de la depozitul de lemne al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrelul RA Cristian. Banii obținuți din vânzare intră în bugetul ocolului silvic, care se ocupă și de punerea în aplicare a hotărârii.

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De ce vinde primăria brazi

În referatul de aprobare, primarul motivează măsura prin cererea mai mare de pomi de Crăciun înaintea sărbătorilor și prin nevoia de a descuraja tăierile ilegale din pădure. Raportul de specialitate, semnat de viceprimarul Cătălin-Dumitru Jurcea, spune că măsura ar permite cumpărarea pomilor „la prețuri accesibile, în condiții de legalitate deplină”.

Prețul final și numărul de pomi vor fi cele din hotărârea adoptată de consilieri. Detaliile despre cum și de unde își pot ridica localnicii pomii urmează să fie anunțate de primărie după vot.

Tot joi, consilierii din Cristian votează și târgul de iarnă din centrul comunei și planul de deszăpezire pentru iarna 2026–2027.

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