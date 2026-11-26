Un grup de parlamentari USR a înregistrat miercuri, 25 noiembrie, la Senat o propunere legislativă care prevede scăderea treptată a impozitului pe dividende, de la cota actuală de 16% la 10% până în 2030. Inițiativa, înregistrată cu numărul B665/2026, este deocamdată doar o propunere parlamentară: a fost înregistrată pentru dezbatere și nu a fost încă adoptată.

Potrivit formei inițiatorului, reducerea s-ar aplica în trei etape, de câte două puncte procentuale, în funcție de data distribuirii dividendelor:

14%, pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2028 – 31 decembrie 2028 inclusiv;

12%, pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2029 – 31 decembrie 2029 inclusiv;

10%, pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2030.

Aceleași cote sunt prevăzute atât pentru dividendele plătite persoanelor juridice române, cât și pentru veniturile din dividende ale persoanelor fizice și ale nerezidenților, prin modificarea art. 43, art. 97 și art. 224 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cota de 16% se aplică dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, după ce a fost majorată de la 10% prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, parte din pachetul fiscal al Guvernului Bolojan. Ora de Sibiu a scris anterior, la validarea de către Curtea Constituțională a pachetului de măsuri, că dividendele urmau să fie impozitate cu 16%, față de 10%. În expunerea de motive, inițiatorii reamintesc și că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2024, cota crescuse de la 8% la 10% pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2025.

Ce argumentează inițiatorii

Propunerea a fost depusă de 16 senatori și patru deputați USR, potrivit fișei oficiale a Senatului. În expunerea de motive, inițiatorii scriu că obiectivul principal este sprijinirea antreprenorilor persoane fizice, care suportă cea mai mare parte a impozitului pe dividende, și refacerea încrederii mediului de afaceri în stabilitatea regulilor fiscale. Ei arată că modificările succesive ale cotei, la intervale scurte, afectează predictibilitatea impunerii.

„Eșalonarea limitează impactul asupra veniturilor bugetare din fiecare an, iar stabilirea de la început a întregului calendar asigură previzibilitatea de care contribuabilii nu au beneficiat în ultimii doi ani”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii estimează că propunerea nu generează cheltuieli bugetare, dar reduce veniturile bugetului de stat din impozitul pe dividende cu aproximativ 1,04 miliarde de lei în 2028, 2,21 miliarde de lei în 2029 și 3,52 miliarde de lei în 2030, după aplicarea integrală a reducerii, echivalentul a circa 0,13% din produsul intern brut. Veniturile din 2026 și 2027 nu ar fi afectate, iar bugetele locale nu ar fi atinse, deoarece impozitul pe dividende se virează integral la bugetul de stat. Ei precizează că impactul efectiv poate diferi de estimare.

Pierderea de venituri ar urma să fie compensată, în primul rând, prin diminuarea unor cheltuieli ale bugetului de stat considerate de inițiatori ca neesențiale pentru funcționarea statului, în special cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile de capital finanțate de la bugetul de stat ale Serviciului Român de Informații, ale Serviciului de Informații Externe, ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Serviciului de Protecție și Pază, prevăzute în bugetele acestora aprobate prin Legea bugetului de stat pe 2026. Dacă aceste economii nu acoperă integral diminuarea veniturilor, diferența s-ar asigura, în completare, din aceleași categorii de cheltuieli ale altor ordonatori principali de credite. Nivelul exact al economiilor ar urma să fie stabilit prin legile bugetare anuale, începând cu bugetul pe 2028. În al doilea rând, inițiatorii invocă efectele economice ale reducerii cotei, prin consum, reinvestire sau economisire.

Propunerea prevede și două norme tranzitorii. Dividendele distribuite până la 31 decembrie 2027 inclusiv s-ar impozita cu cota în vigoare la data distribuirii, indiferent de data plății. Pentru dividendele distribuite până la 31 decembrie 2029 inclusiv pe baza situațiilor financiare interimare, impozitul s-ar calcula tot cu cota de la data distribuirii și nu s-ar modifica la regularizarea pe baza situațiilor financiare anuale. Inițiatorii precizează că, pentru ca prima reducere să se aplice de la 1 ianuarie 2028, legea ar trebui publicată în Monitorul Oficial cel târziu la 30 iunie 2027.

Comentarii