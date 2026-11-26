Afacerile din restaurantele, cafenelele, barurile și firmele de catering din județul Sibiu au crescut de la 283 de milioane de lei în 2016 la peste 752 de milioane de lei în 2025. Bilanțurile arată însă că marja netă de profit a firmei tipice din județ a coborât la numai 1,8%, față de 11,8% în 2021. Patronii sibieni vorbesc despre taxe mai mari, materii prime mai scumpe și clienți tot mai atenți la banii pe care îi cheltuiesc în oraș.

Evoluția reiese din analiza Topul HoReCa 2025, realizată de ZED-ZEN pe baza situațiilor financiare ale societăților comerciale din domeniul alimentației publice.

Studiul dedicat județului Sibiu urmărește atât rezultatele individuale ale firmelor, cât și evoluția industriei în perioada 2016–2025.

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De la 283 de milioane la trei sferturi de miliard de lei

În 2016, societățile din domeniul alimentației publice din județul Sibiu raportau afaceri cumulate de aproximativ 283 de milioane de lei.

În 2025, cifra de afaceri a sectorului analizat a ajuns la 752,4 milioane de lei.

Creșterea nominală este de aproximativ 166%, însă o parte importantă din diferență este explicată de inflație și de modificarea prețurilor din ultimul deceniu.

Potrivit calculelor autorilor studiului, cele 283 de milioane de lei raportate în bilanțurile din 2016 ar echivala cu aproximativ 477 de milioane de lei la nivelul prețurilor din 2025.

Chiar și după eliminarea efectului inflației, industria alimentației publice din județ a crescut cu aproximativ 58%.

În această perioadă, peisajul restaurantelor și cafenelelor sibiene s-a schimbat considerabil. Au apărut branduri locale, unele afaceri de familie s-au extins, iar antreprenorii au investit în concepte noi de restaurante, cafenele de specialitate și locații pentru evenimente.

De la Super Mama la Rabbit Hole. Cum au crescut afacerile cunoscute de sibieni

Mai multe dintre societățile asociate unor restaurante cunoscute în Sibiu au înregistrat creșteri importante ale cifrei de afaceri în 2025.

Bliss SRL, societatea din spatele grupului care include Super Mama, Mo’s Burgers, Jacob Grillhouse, Amza și Poiana Bradului, a trecut de la afaceri de 83,3 milioane de lei în 2024 la 91,1 milioane de lei în 2025.

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Juventus SRL, societatea care operează Casa Frieda, a trecut de la afaceri de 13,81 milioane de lei la 15,29 milioane de lei.

Creșteri mult mai accelerate au fost înregistrate de Host Sib SRL, societatea asociată restaurantelor Rabbit Hole și Cucina di Paolo, ale cărei afaceri au crescut cu 65,3%, și de Smart Franchise SRL, societate asociată francizei Dabo Doner, cu un avans de 64,5%.

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Turtha Sweet & Savoury, firma din spatele brandului Turtha, a raportat o creștere a cifrei de afaceri de 41,1%.

Emy Impex, societatea care operează restaurantul La Dobrun, a înregistrat o creștere de 15,7%, iar Hug The Mug SRL, firma din spatele Hug The Mug și Hug The Plate, a raportat un avans de 9%.

Aceste rezultate arată că există societăți care au crescut considerabil peste nivelul inflației. Situația generală a industriei este însă mai nuanțată.

Vânzările au crescut, dar inflația a anulat avansul din 2025

Autorii studiului au analizat separat rezultatele a 461 de societăți din județul Sibiu care au avut vânzări atât în 2024, cât și în 2025 și care au fost înființate înainte de 2024.

Cifra de afaceri cumulată a acestor firme a crescut cu 7,2% într-un an.

Inflația medie anuală utilizată în analiză a fost însă de 7,3%. După ajustarea la creșterea generală a prețurilor, afacerile acestor societăți au stagnat practic, cu o scădere reală de aproximativ 0,1%.

În municipiul Sibiu, creșterea nominală mediană a cifrei de afaceri a firmelor comparabile a fost de 4,5%. Ajustată la inflație, aceasta corespunde unei scăderi reale de aproximativ 2,6%.

Practic, multe firme au raportat vânzări mai mari în lei, fără ca valoarea reală a acestora să crească în aceeași măsură.

Aceste rezultate nu înseamnă automat că restaurantele au avut mai puțini clienți sau au vândut mai puține porții de mâncare. Studiul compară evoluția financiară cu inflația generală, nu măsoară direct consumul.

Marja de profit a firmei tipice a coborât de la aproape 12% la mai puțin de 2%

Una dintre cele mai importante informații din studiul ZED-ZEN privește evoluția profitabilității firmei tipice din județ.

În 2021, marja netă mediană era de 11,8%. În 2025, indicatorul a coborât la 1,8%.

Diferența este considerabilă și arată că vânzările mai mari nu se traduc automat în profituri mai mari.

Marja mediană reprezintă valoarea situată la mijlocul clasamentului firmelor după profitabilitate, nu marja cumulată a întregii industrii. Ea oferă însă o imagine asupra situației unei societăți obișnuite, dincolo de rezultatele spectaculoase ale unor restaurante mari.

Chiar și în cazul liderului pieței sibiene, Bliss SRL, cifra de afaceri a crescut în 2025, dar profitul net a scăzut de la aproximativ 10,1 milioane de lei la 9,4 milioane de lei.

Compania a raportat afaceri mai mari cu aproape opt milioane de lei, însă profitul net s-a redus cu aproximativ 673.000 de lei. Raportul dintre profitul net și cifra de afaceri a coborât de la 12,1% la 10,3%.

Există însă și societăți care au obținut rezultate mult peste nivelul median al industriei.

Firma din spatele Casei Frieda a raportat un profit net de peste 3,7 milioane de lei, reprezentând aproximativ 24,4% din cifra de afaceri, iar Host Sib, societatea asociată Rabbit Hole și Cucina di Paolo, a obținut un profit net de peste 3,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 27% din cifra de afaceri.

La nivelul județului, profitul net cumulat al societăților analizate a fost de aproximativ 48,8 milioane de lei.

Aproximativ 60% dintre firmele care au raportat vânzări au încheiat anul pe profit. Celelalte au raportat pierderi sau rezultate financiare nule.

Patronii sibieni resimt scumpirile: „Avem taxe mai mari, utilități mai scumpe”

Scăderea profitabilității evidențiată de bilanțurile firmelor vine într-un context economic dificil pentru numeroși antreprenori din alimentația publică.

Încă de la începutul anului 2026, reprezentanții industriei locale vorbeau pentru Ora de Sibiu despre presiunea exercitată de costurile de funcționare și reducerea numărului de clienți.

Horațiu Bujac, reprezentantul Organizației Patronale HoReCa din Sibiu, explica în ianuarie că unele localuri preferă să își suspende temporar activitatea în lunile cu mai puțini clienți, pentru a reduce cheltuielile.

„E o perioadă destul de grea pentru HoReCa”, declara acesta.

„Avem taxe mai mari, utilități mai scumpe, materia primă mai scumpă, toate s-au scumpit”, explica și antreprenorul unui restaurant închis deja între timp.

Alți patroni folosesc perioadele mai slabe pentru a renova localurile și pentru a reorganiza activitatea, așa cum declara în aceeași perioadă Ovidiu Balaban, patronul restaurantelor Winenot și Spic.

Pentru un restaurant, creșterea prețurilor din meniu nu înseamnă automat și un câștig mai mare. O parte din diferență este absorbită de costurile necesare funcționării localului, de la achiziția ingredientelor și plata salariilor până la facturile de energie și chirii.

În același timp, patronii trebuie să găsească un echilibru între majorarea prețurilor și riscul de a pierde clienți.

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Sibienii ies mai rar la restaurant. Patronii încearcă să îi atragă prin reduceri

În martie 2026, antreprenorii locali semnalau și schimbarea comportamentului clienților. O parte dintre sibieni preferă să comande mâncare acasă sau să reducă frecvența ieșirilor la restaurant.

„Oamenii au devenit mai chibzuiți. Avem o scădere de aproximativ 15% față de anul trecut”, spunea în primăvară patronul unui restaurant din centrul Sibiului.Gheorghe Stancu, patronul restaurantului Old Lisbon, vorbea despre importanța clienților locali pentru stabilitatea afacerilor dintr-un oraș turistic precum Sibiul.

„Mi-ar plăcea ca localnicii să iasă mai des în oraș, iar turistul să fie doar un bonus”, spunea antreprenorul.

Pentru restaurantele sibiene, perioadele cu festivaluri, evenimente importante sau sărbători pot aduce un număr mare de clienți. În restul anului, însă, localnicii reprezintă o componentă importantă a clientelei.

Pentru a atrage clienți locali, unele restaurante au apelat la reduceri, meniuri la preț fix și evenimente gastronomice.

Declarațiile patronilor completează imaginea oferită de bilanțurile financiare. Ele arată dificultățile cu care se confruntă o parte a industriei în 2026, fără a explica însă în mod individual rezultatele contabile ale tuturor firmelor din anul precedent.

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Sibiul stă mai bine decât media națională la mai mulți indicatori

Municipiul Sibiu ocupă locul al nouălea dintre cele 12 orașe analizate de ZED-ZEN după cifra de afaceri cumulată a firmelor din alimentația publică.

La capitolul profitabilitate mediană, situația este mai bună.

Firma tipică din municipiul Sibiu a avut o marjă netă de 2,6%, comparativ cu 1,7% la nivel național.

De asemenea, 62,1% dintre firmele sibiene cu vânzări au raportat profit, față de 60,2% la nivelul țării.

Sibiul împarte locurile 5–6 cu Brașovul după marja netă mediană și locurile 2–3 cu Craiova după creșterea nominală mediană a cifrei de afaceri.

Și dimensiunea firmei tipice din alimentația publică sibiană este mai mare decât cea înregistrată la nivel național.

În municipiul Sibiu, cifra de afaceri mediană este de aproximativ 466.000 de lei pe an, comparativ cu aproximativ 313.000 de lei la nivelul țării.

Cu toate acestea, rezultatele ajustate la inflație arată că nici firmele sibiene nu au fost ferite de presiunile economice din ultimul an analizat.

Restaurantele domină piața. Afaceri de zeci de milioane de lei din catering și evenimente

Din totalul afacerilor de peste 752 de milioane de lei înregistrate în județul Sibiu în 2025, cea mai mare parte provine din activitatea restaurantelor.

Distribuția cifrei de afaceri pe principalele segmente analizate de ZED-ZEN este următoarea:

Restaurante – aproximativ 550,6 milioane de lei;

Baruri și alte activități de servire a băuturilor – 112,3 milioane de lei;

Catering – 80,6 milioane de lei;

Alte activități de alimentație publică – aproximativ 9 milioane de lei.

Restaurantele generează astfel peste 73% din cifra de afaceri a sectorului analizat.

Municipiul Sibiu, cu afaceri cumulate de aproximativ 452 de milioane de lei, concentrează circa 60% din cifra de afaceri a întregului județ.

În ultimii ani s-au dezvoltat însă afaceri importante și în afara municipiului, inclusiv în comune și orașe mici, unde funcționează restaurante cunoscute, săli de nunți și firme specializate în catering și organizarea de evenimente.

Majoritatea afacerilor sunt mici

Deși atenția este atrasă de restaurantele și cafenelele cu afaceri de milioane de lei, industria alimentației publice sibiene este formată în mare parte din societăți mici.

În județ sunt incluse în analiză 805 firme, dintre care 563 au raportat vânzări.

Cifra de afaceri mediană este de aproximativ 366.000 de lei pe an, echivalentul a aproximativ 30.500 de lei pe lună, dacă suma anuală este împărțită la 12.

Este vorba despre vânzări, nu despre profitul patronului sau despre banii pe care acesta îi poate retrage din firmă.

Din aceste sume trebuie acoperite cheltuielile cu furnizorii, salariile, taxele, utilitățile și celelalte costuri de funcționare.

Pentru numeroase afaceri mici, o lună cu vânzări slabe, o majorare a chiriei sau o cheltuială neprevăzută pot afecta considerabil rezultatul financiar al întregului an.

În total, societățile din județ au raportat un număr mediu cumulat de 3.113 salariați.

„În Sibiu, ca în tot restul țării, clasamentul firmelor mari spune doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate e firma tipică: câți bani face, câți oameni are și cât îi rămâne la final. Cu cifrele astea un patron își poate face un plan realist pentru anul următor, nu unul pe impresii”, a declarat Alex Mantello, fondatorul ZED-ZEN.

O industrie de aproape trei ori mai mare, dar în care profitul se obține tot mai greu

Bilanțurile descriu o industrie care a crescut considerabil în ultimul deceniu, în care continuă să apară restaurante și investiții noi, dar în care profitabilitatea rămâne o provocare pentru numeroase societăți.

Creșterea reală de aproximativ 58% față de 2016 arată că dezvoltarea sectorului nu poate fi pusă exclusiv pe seama scumpirilor.

În schimb, stagnarea în termeni reali din 2025 și reducerea considerabilă a marjei mediane de profit față de 2021 arată că firmele nu mai beneficiază de aceleași condiții de profitabilitate.

La acestea se adaugă dificultățile semnalate de patronii sibieni în 2026, de la costurile mai mari de funcționare până la schimbarea comportamentului clienților.

Pentru antreprenorii din alimentația publică, provocarea nu mai este doar să atragă cât mai mulți clienți și să își mărească vânzările, ci și să găsească formula prin care afacerile să rămână profitabile, fără ca prețurile să îi îndepărteze pe cei care le trec pragul.

Analiza include firmele cu activitate principală în alimentația publică și servirea băuturilor, nu și societățile care au cazarea drept activitate principală. Datele sunt centralizate în funcție de sediul social al societăților, nu de amplasarea fiecărui punct de lucru. Datele aferente anului 2025 pot fi actualizate pe măsură ce sunt completate situațiile financiare disponibile.

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